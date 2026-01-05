Take Kubo arroja luz sobre su futuro mientras que 30 millones no son suficientes para la Real Sociedad de Matarazzo: "Estoy centrado en sacar mi mejor versión en 2026"

El japonés Takefusa Kubo volvió a evidenciar su mejor versión ante el Atlético de Madrid, dando la asistencia del gol de Guedes en el debut de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador 'txuri urdin'

"Me encuentro cada vez mejor y estoy centrado en sacar mi mejor versión en 2026. Estoy yendo a más", aseguró Take Kubo en los micrófonos de Dazn nada más concluir el encuentro entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, en el que los 'txuri urdines' sumaron un punto en Anoeta en el que fue el debut de Pellegrino Matarazzo como entrenador blanquiazul.

Un encuentro en el que, a juicio de Kubo, merecieron "más" que los de Simeone, por lo que fue "una lástima" no sumar de tres. "La afición nota que nosotros estamos intentando ganar y creo que le pusimos ganas", apostilló el nipón, quien ante los colchoneros evidenció su mejoría, dando la asistencia en el gol de Guedes.

Pellegrino Matarazzo cuenta con Takefusa Kubo en su Real Sociedad

Takefusa Kubo está llamado a ser muy importante en la Real Sociedad de Matarazzo, al menos hasta final de temporada, cuando se reabra nuevamente el mercado. En enero, al menos, está descartado cualquier tipo de movimiento en forma de salida por el japonés, en la órbita de un Tottenham que está dispuesto a pagar los 60 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

La situación económica de la Real Sociedad, que necesita una gran venta, invita a pensar en lo oportuno de su salida, sin embargo en Anoeta no lo ven claro. Y es que, entre otras cosas, prácticamente el cincuenta por ciento de la operación iría a las arcas del Real Madrid, quien se guardó la mitad de la plusvalía de una futura venta de Kubo, por el que la Real pagó unos siete millones de euros. Es decir, que unos 30 millones de euros por Kubo -poco más- no se antojan suficientes ahora mismo, dándole prioridad tanto el cuerpo como la dirección deportiva a la salida de otros futbolistas, como son Umar Sadiq y Duje Caleta-Car.

Umar Sadiq, el descarte prioritario de la Real en el mercado de enero

En la rampa de salida de la Real Sociedad para este mes de enero se encuentra el delantero nigeriano Umar Sadiq, a quien podría catalogarse como la prioridad a la hora de encontrarle un nuevo destino. En la órbita del Valencia, donde ya militó en préstamos el curso pasado, las diferencias económicas entre los clubes siguen distanciándolo, como ya ocurriera en verano. Por ello, comienzan a abrirse nuevos posibles destinos lejos de Mestalla, a pesar de ser muy del gusto de Corberán.

Otro de los movimientos de la Real Sociedad de Matarazzo a la hora de aligerar la carga salarial del plantel es la de romper la cesión de Duje Caleta-Car con el Lyon, tras haber perdido el croata la titularidad en favor del canterano Jon Martín. Luka Sucic, en la órbita de la Juventus, es otro de los nombres a los que se le busca un préstamo. Pistas de ello dio este domingo el propio Matarazzo, quien ya dejó sin minutos ante el Atlético de Madrid a Sadic y Sucic.

El futuro de Mikel Goti y Jon Karrikaburu, en análisis

Al margen de estos descartes, también analizará en estas semanas Matarazzo la posibilidad de que Mikel Goti y Jon Karrikaburu salgan cedidos en busca de protagonismo. Un mercado de enero especialmente movido para una Real Sociedad que también podría realizar movimientos en formas de refuerzo para tratar de reconducir su temporada en esta segunda mitad de curso que resta por disputarse.