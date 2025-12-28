Movimientos para encontrarle equipo a Luka Sucic

El centrocampista croata ha decepcionado completamente en su segunda temporada como jugador de la Real Sociedad. El club y sus representantes le buscan un nuevo equipo aunque su salida también queda pendiente de la importancia que le dé ahora el nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo

Luka Sucic es uno de los jugadores que, a priori, están llamados a salir de la Real Sociedad en el mercado de fichajes de invierno si bien todo queda pendiente de la importancia que el nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, quiera darle. El centrocampista no ha tenido minutos apenas en lo que va a temporada, ha perdido importancia y no se le nota muy comprometido con el equipo. Es por ello que todo hace indicar que lo mejor es que el croata y el club txuri-urdin separen sus caminos. Se han dado pasos para que eso se produzca en este mercado de fichajes de invierno.

Luka Sucic ha sido ofrecido a equipos de la Serie A de Italia

Luka Sucic no está viviendo su mejor temporada en la Real Sociedad en donde todo se le ha torcido desde el verano pasado cuando afirmó que el club vasco era un equipo trampolín para luego dar un salto en su carrera deportiva. Declaraciones inocentes y sinceras, sin ninguna maldad, pero que no sentaron demasiado bien en la afición de la Real Sociedad.

Desde entonces, el rendimiento de Luka Sucic ha decaído mucho. Tanto es así que sólo ha disputado 306 minutos repartidos en 8 partidos, teniendo encuentros en los que se ha quedado fuera de la convocatoria porque Sergio Francisco, el anterior entrenador, no lo veía preparado para jugar. "Otros compañeros están jugando más que Luka Sucic porque les veo mejor y no hay mucho más allá. Por supuesto que tengo conversaciones con él, por supuesto que hablamos con cada jugador. Entendemos que no está con una predisposición que es la mejor para dar su mejor versión. Pero en este caso su tratamiento es como cualquiera", dijo el técnico.

Con esta situación, en la Real Sociedad están abiertos a una salida de Luka Sucic y su nombre se ha movido en diferentes mercados para encontrarle acomodo. En donde más cartel tiene Luka Sucic ahora mismo es en Italia ya que el nombre del centrocampista de la Real Sociedad ha estado sobre la mesa de diferentes equipos de la Serie A, siendo el más sonado la Juventus de Turín que, sin embargo, lo tiene como una alternativa secundaria ya que considera a otros jugadores por encima del croata para reforzar su centro del campo.

Así pues, por el momento, se sigue trabajando en la salida de Luka Sucic quien tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029. El centrocampista fue fichado el pasado verano, procedente del RB Salzburgo, a cambio de 10 millones de euros. En esa cantidad de dinero la que desea recaudar la Real Sociedad para dar luz verde a un traspaso del croata. En caso de que no lleguen esas cantidades se le buscará una cesión.