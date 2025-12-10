La Real Sociedad define un plan para la salida de Sucic

Los representantes del croata ya saben que el club donostiarra no pondrá facilidades a su salida pese a no contar apenas para Sergio Francisco. Solo se le abrirá la puerta si llega una oferta económica interesante

La Real Sociedad tiene un plan definido de cara al mercado de enero: no habrá fichajes si no se produce antes alguna salida. Aunque el club presentará este miércoles unas cuentas de récord en su Junta General de Accionistas, con un superávit de casi 17 millones de euros gracias a las ventas de futbolistas, no se quiere comprometer el equilibrio económico tras la caída de los ingresos ordinarios, que han descendido un 21%. Por ello, no se asumirán nuevos riesgos, al entender que hay plantilla suficiente para alcanzar los objetivos marcados, pero tampoco se regalará a los jugadores que se encuentran en la rampa de salida.

Ya el pasado verano, la entidad presidida por Jokin Aperribay se mostró firme en el caso de Umar Sadiq, que forzó para regresar a un Valencia que volverá a la carga en la ventana de transferencias invernal. Y ese mismo 'modus operandi' es el que se piensa seguir en el caso de Luka Sucic, al que muchos ven con un pie y medio fuera dada su escasa participación en el equipo.

Los números de Luka Sucic

La elevada competencia en el centro del campo ha provocado que el croata sea uno de los futbolistas menos utilizados por Sergio Francisco. Apenas suma 130 minutos repartidos en cinco encuentros en LaLiga, disputando su único partido completo en la Copa del Rey ante el Negreira. En la segunda eliminatoria frente al Reus, sin embargo, se quedó fuera por un acto de indisciplina. Y es que, aparte de su pobre rendimiento, su falta de implicación ha quedado ya patente con varios episodios que no han gustado nada en el seno de la Real Sociedad. Pero no por ello se le van a dar facilidades para hacer las maletas.

Según informa la Cadena Cope, sus representantes se encuentran a la espera de ofertas concretas, pero ya saben que en Anoeta serán exigentes y solo valorarán su marcha si las condiciones se ajustan a unos elevados parámetros, ya sea mediante un traspaso definitivo o con una cesión estratégica que permita asegurar la revalorización del jugador y la recuperación de gran parte de lo invertido en su día.

Las cifras que toman como referencia la Real Sociedad

No hay que olvidar en este sentido que la llegada del balcánico en 2023 procedente del Salzburgo supuso un importante desembolso de 10 millones de euros, siendo su valor de mercado aún de 12 kilos según la web especializada Transfermarkt, pese a haber caído en seis millones en el último año. A esas cifran se aferran en el club donostiarra, que quiere mantener su posición de fuerza con respecto a su cotización pese a tratarse de un futbolista intrascendente a día de hoy en los planes del entrenador.

Importantes clubes pendientes

Mientras tanto, importantes clubes de Europa se mantienen atentos a la situación de Luka Sucic. En los últimos días se ha apuntado el interés de la Juventus, el Eintracht Frankfurt, el Stuttgart o el PSV Eindhoven. Habrá que ver, no obstante, hasta dónde llega su apuesta por el internacional croata, que ya sabe que para salir tendrá que traer una importante propuesta bajo el brazo, pues tiene contrato en vigor hasta 2029.