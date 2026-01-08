Bordalás calienta el partido contra la Real Sociedad y alerta de que sólo cuenta con trece jugadores de campo

El técnico azulino ha avisado a los suyos de la importancia que tiene el duelo contra el conjunto donostiarra. Una auténtica final por delante que, en caso de perderla, podría volverles a meter de lleno en la lucha por la permanencia

José Bordalás es de los que va a la guerra con un cuchillo de plástica si hace falta. Por eso, el entrenador del Getafe afirmó este jueves en rueda de prensa que su equipo se jugará "la vida" frente a la Real Sociedad al tiempo que resaltó que el conjunto azulón está viviendo "una temporada con muchas dificultades". Pese a estas, irán a por los tres puntos.

Después de empatar 1-1 ante el Rayo en Vallecas con un tanto de Mauro Arambarri en el tiempo añadido, el Getafe afrontará un nuevo reto este viernes: intentará reencontrase con la victoria después de acumular cuatro encuentros seguidos sin ganar. Bordalás reconoció que no será fácil superar a la Real Sociedad y dejó claro que el Getafe se encuentra en un momento clave del curso.

"Somos conscientes de que nos estamos jugando muchísimo y de que el partido de mañana es un partido vital. Nos jugamos la vida, como se dice vulgarmente. Es un partido muy importante. No nos fijamos en la diferencia de puntos, si no en sumar para conseguir el objetivo final", resaltó.

"No va a ser fácil, está siendo una temporada con muchas dificultades. La falta de efectivos no lo veo yo, lo ve todo el mundo del fútbol y los propios jugadores. Pero no es momento de lamentos, si no de mirar al frente y de intentar dar nuestra mejor versión", agregó.

El Getafe, entre lesionados y sancionados, apenas contará con 13 jugadores de campo para recibir a la Real Sociedad. Recupera a Mario Martín, retirado en mitad del choque ante el Rayo Vallecano por unas molestias, pero la cantidad de ausencias será elevado.

"Las bajas, sabemos cuáles son los lesionados y los sancionados, Djené y Domingos Duarte. El equipo ha trabajado bien, siempre está con ganas e ilusión. Tenemos que hacer un gran partido ante un grandísimo equipo, que está diseñado para estar en Europa. Es muy dinámico y ahora con la llegada del nuevo entrenador muchos jugadores se quieren reivindicar y dar su mejor versión. Lo pudimos ver en el último partido que jugaron contra el Atlético", indicó.

Bordalás pide el apoyo del Coliseum

Y para ir calentando el ambiente, Bordalás ha lanzado un mensaje a la parroquia azulona: "Tenemos que tener mucha confianza y saber que nos estamos jugando muchísimo en un momento del campeonato muy decisivo. No podemos pensar en futbolistas que no están. Hemos trabajado para afrontar la competición en las mejores condiciones. No va a ser fácil la victoria y necesitamos más que nunca a nuestra afición".

Ante semejante panorama, varios jugadores de la cantera tendrán protagonismo en la convocatoria y Bordalás ha informado de que habla con todos ellos habitualmente para que escuchen sus mensaje y sepan como tienen que ayudar al equipo: "Muchos entrenan con el primer equipo y han debutado ya bastantes chicos. Ellos saben que les necesitamos y que tienen que ayudarnos. Pero no se les puede dar la responsabilidad a los chicos porque les falta esa experiencia. Entre todos intentamos ayudarles para que puedan aportar".

Bordalás y los fichajes del Getafe

Sobre los posibles fichajes del Getafe en el mercado de invierno, explicó que no tiene "ni idea de nombres" y manifestó no saber la situación económica de su club y del dinero del que dispone para hacer incorporaciones.

"Es evidente la falta de efectivos. Estamos pendiente de una posible reunión con LaLiga. No sé las posibilidades económicas del club. Las sabe o las sabrá el presidente y estarán trabajando para intentar ayudar al equipo y reforzarnos con jugadores que puedan dar un salto no solo en número, si no en calidad", manifestó Bordalás.