Bordalás reivindica el mérito del punto ante el Rayo y reclama refuerzos urgentes: “Es un ejercicio de supervivencia semana tras semana”

El Getafe sumó un empate de alto valor en Vallecas y José Bordalás no escondió su satisfacción por la resistencia de su equipo. Con bajas, canteranos y una plantilla muy corta, el técnico azulón volvió a insistir en la necesidad inmediata de fichajes y explicó una de las decisiones más duras del partido

El empate ante el Rayo Vallecano deja al Getafe con 21 puntos y, sobre todo, con la sensación de haber sobrevivido a otro partido límite. Así lo transmitió José Bordalás al término del encuentro, en una comparecencia marcada por la reivindicación del esfuerzo colectivo, la preocupación por la falta de efectivos y la explicación de una decisión que no pasó desapercibida: la sustitución de Álex Sancris media hora después de haber entrado al campo.

El técnico alicantino volvió a poner el foco en el contexto extremo en el que compite su equipo cada semana, condicionado por las lesiones y por una plantilla que considera insuficiente para afrontar la exigencia del calendario.

Un punto de supervivencia en Vallecas

Bordalás no dudó en poner en valor el resultado logrado en un escenario complicado. “Tiene mucho mérito el punto, veníamos en cuadro”, explicó, subrayando que el Getafe terminó el partido con varios jugadores del filial sobre el césped. Para el entrenador, el empate no se entiende sin la actitud del grupo y el compromiso de futbolistas que apenas han tenido tiempo para integrarse en la dinámica del primer equipo.

La situación, lejos de ser puntual, se repite jornada tras jornada. “Es un ejercicio de supervivencia semana tras semana”, insistió, recordando que en esta ocasión el equipo afrontó el choque sin sus dos centrales habituales. Un contexto que, a su juicio, multiplica el valor del esfuerzo realizado.

Una decisión dolorosa con Álex Sancris

Uno de los momentos más comentados del partido fue la sustitución de Álex Sancris. El madrileño, que había entrado al campo en el minuto 57, fue sustituido en el 82, regresado al banquillo visiblemente sorprendido tras recorrer todo el campo. Bordalás explicó la decisión con sinceridad.

“Siempre pensando en lo mejor, son decisiones”, señaló el técnico. “Hay cosas que no ves y consideras que puedes mejorar. No es agradable para un técnico”, añadió, dejando claro que se trató de una decisión puramente futbolística, aunque dura desde el punto de vista humano.

El mercado, una urgencia clara

Si hubo un mensaje reiterado en la comparecencia fue el del mercado de fichajes. Bordalás fue directo y contundente. “Es evidente, no voy a repetirlo, el equipo necesita incorporaciones de manera inminente”, afirmó. Y fue más allá: “No hablamos de un jugador o dos, hablamos de muchos”.

El entrenador recordó que hay clubes que se refuerzan mientras el Getafe sigue compitiendo con una plantilla al límite, hasta el punto de poder ser “el único equipo del fútbol profesional con cinco fichas libres”. Una situación que, según Bordalás, condiciona cada planteamiento y obliga a exprimir al máximo a los jugadores disponibles.

Prudencia con los nombres propios

Preguntado por posibles incorporaciones, como el nombre de Chimy Ávila, Bordalás optó por la cautela. “No podemos hablar de ningún jugador, no hay nada concretado”, explicó. Sí dejó claro que existe alineación entre el cuerpo técnico y el club sobre las necesidades, aunque evitó entrar en detalles hasta que las operaciones se materialicen.

El Getafe sigue avanzando en una temporada marcada por la resistencia. Con 21 puntos en el casillero y un vestuario que responde pese a las adversidades, Bordalás insiste en que el margen es mínimo. El mensaje es claro: el equipo compite, pero necesita ayuda urgente para no seguir viviendo al límite cada fin de semana.