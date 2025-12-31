Las urgencias de Bordalás y la opción del 'Chimy': "Necesitamos que vengan"

El preparador azulón insiste en que la baja de Borja Mayoral ha dejado más en cuadro si cabe a la plantilla en su faceta ofensiva: "A ver si hay suerte..."

"Está claro que la de Borja Mayoral es una baja muy, muy importante en este momento del campeonato, una más que se suma a las numerosas que hemos tenido y que tenemos. La dirección deportiva y yo estamos alineados, sabemos las necesidades desde el principio del campeonato, que se han acentuado, como he dicho anteriormente, con las bajas que tenemos, con la baja de Borja especialmente. El club sabe las necesidades, que no son pocas. Vamos a ver si hay suerte, porque todo dependerá de lo que quiera el club, de lo que pueda; pero está claro que necesitamos que vengan incorporaciones", clamaba este 31 de enero en sala de prensa el entrenador del Getafe CF, un José Bordalás que seguirá tirando de la cantera mientras tanto.

"Nosotros ya la estamos utilizando, como podréis comprobar cada fin de semana; en cada partido tenemos muchos jugadores del filial que están acompañando para que la convocatoria no sea tan reducida. Están trabajando con nosotros desde hace meses y ya muchos de ellos han jugado no solamente en LaLiga, sino en Copa del Rey, pero, al final, esto es Primera división, la exigencia es muy grande, el nivel es muy alto; todos los equipos están a un nivel muy alto y los utilizaremos, no tenemos más remedio. Pero está claro que, como habéis comentado al principio, estamos alineados y trabajando; ojalá lleguen esas ayudas que el equipo necesita", terminaba el alicantino, al que le sobran carrileros, centrales y mediocentros, pero que adolece de falta de efectivos de ataque, tanto por fuera como de referencia.

Así está la posible llegada del 'Chimy' Ávila al Coliseum

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la opción de recalar en el Getafe CF agrada a Ezequiel Ávila, que desea seguir en el Real Betis, aunque no se opondría a una salida que le permitiese jugar en España. Ofrecido a Real Oviedo, Rayo Vallecano, Levante UD y UD Las Palmas también, entre otros, solamente la vía azulona parece tomar cuerpo. Desde el entorno del delantero desmienten que ya exista un principio de acuerdo con el conjunto madrileño, aunque otras fuentes lo dan por hecho. El problema es el límite salarial, que condiciona cualquier operación de la entidad presidida por Ángel Torres sin un adiós previo que ni puede ni debe procurar en una plantilla muy justa. Por eso, lo de pagar 1,5 millones de euros netos por el traspaso no se contempla allí. La solución puede llegar con el ejemplo de Juanmi Jiménez hace un año: fijar una opción de compra que se vuelva obligación en caso de permanencia en la elite de los de Bordalás, logrando, así, que no compute ahora mismo en el LCPD, sino solamente el año que viene si se consuma el objetivo.

Una filtración sin base levantó la 'liebre'

Por las redes corría el rumor en la noche del martes y la mañana del día de Nochevieja de que el 'Chimy' Ávila se estaba ya ejercitando con el que podría ser su nuevo equipo. El asunto cobró fuerza con la publicación (ende una imagen del entrenamiento del martes con un protagonista misterioso, tapado con el emoticono de un corazón. Que hubiera un invitado que no se pudiera ver es sospechoso, claro, lo que propició que algunos adivinaran tatuajes en el cuello que no lleva Adrián Liso, portador de la camiseta con el dorsal 23 que vestía el desconocido. A esa hora, el rosarino volvía al trabajo con el Real Betis y, por la tarde, participó en las visitas a los niños enfermos en los hospitales sevillanos.