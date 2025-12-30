El Getafe ve ya al 'Chimy' Ávila con mejores ojos y en Argentina se lo rifan: las cifras de la operación

La importante lesión de Borja Mayoral deja a Bordalás en cuadro, mientras que Boca y Racing se unen a Rosario Central en el interés por el atacante

Juega cada vez menos. De esta forma, tras terminar la temporada 24/25 con 1.444 minutos, repartidos en 32 partidos oficiales, en los que anotó cuatro dianas y repartió dos asistencias, el 'Chimy' Ávila ha despedido 2025 con unos números muy bajos: 418 minutos en 14 encuentros, con dos pases de gol en su haber, casi en el ecuador. Una clara invitación a marcharse que desde la comisión deportiva han verbalizado en más de una ocasión. El problema, como ya se ha referido, es la raigambre del atacante en sus poco menos de dos años en Sevilla. Aferrado a sus tradiciones y ocupando su tiempo libre ayudando al cuerpo técnico del asimilado Calavera CF de División de Honor Juvenil, al ex del CA Osasuna parece compensarle su ostracismo, aunque en el Real Betis confían en que no haga como a principios de septiembre, boicoteando una salida cerrada a los Pumas de México. Necesitan en La Cartuja liberar masa salarial y monetizar tanto su salida como la de Cédric Bakambu para fichar otro artillero que compita con el 'Cucho' Hernández, aunque no las tienen todas consigo con el 'Comandante'.

Aparte de hasta tres propuestas de la Liga MX, hay varios clubes brasileños y argentinos que se mueven por el 'Chimy'. Entre los de su país natal, al conocido interés de Rosario Central por repatriarle y hacerle debutar con la camiseta del club del que es aficionado, aunque fuera San Lorenzo de Almagro el que le diera la oportunidad, el periodista Flavio Azzaro ha utilizado su canal de YouTube 'AZZ' para desvelar que tanto Boca Juniors como Racing de Avellaneda se han interesado por el punta. En lo que se refiere a la 'Academia', las cuentas no salen por el momento, mientras que el 'xeneize' apurará antes sus posibilidades de reclutar a otro delantero aún más veterano que Ezequiel Ávila (31), en concreto el argentino Pablo Vegetti (37 años), a mejor nivel en el Vasco da Gama y con un año de contrato aún por cumplir.

Sin embargo, el 'Chimy' no tiene previsto cruzar el charco, por lo que por ahora prioriza seguir en Europa, mejor aún si se trata de LaLiga. Ofrecido a Levante UD, Elche CF, Real Oviedo, Rayo Vallecano, UD Las Palmas o Getafe CF, no ha prosperado ninguna de esas vías, si bien en el Coliseum se habla de que José Bordalás habría accedido a una negociación ante la operación de rodilla a la que se ha sometido Borja Mayoral y que le mantendrá fuera de juego varias semanas. Con pocos fondos para ir al mercado, la solución del rosarino sería similar a la que ya aplicaron hace un año con Juanmi Jiménez en esta ventana que se aproxima. Entonces, el de Coín arribó al cuadro azulón cedido y con una opción de compra por valor de 1,2 millones de euros que se volvía obligatoria con la confirmación de la permanencia en Primera división.

Lo que pide el Betis por Ezequiel Ávila

Según la misma fuente, el Real Betis pide por el traspaso del 'Chimy' Ávila la cantidad de un millón y medio de euros, además de olvidarse de su salario lo que resta de campaña (unos 750.000 netos) y la próxima (1,5 millones), mientras que el jugador desea mantener su caché (1,5 netos) por cada una de las 2-3 campañas que se comprometa. La amortización pendiente supera por poco los dos millones, dado que se abonaron cuatro millones fijos al CA Osasuna y 700.000 euros en variables a razón de 350.000 por cada 22 partidos oficiales que disputara el rosarino vestido de verdiblanco (va ya por 52). Por ende, en La Cartuja se darían por satisfechos y considerarían cuadradas las cuentas con ese ingreso y ese ahorro, pues hay que recordar que en el trato de enero de 2024 se renunció ademñás a un 10% extra de los derechos del delantero Raúl García de Haro (de 65% a 75% quedó en manos navarras) para que el montante se acerca a los seis millones que quería recaudar la escuadra de El Sadar por el ex de San Lorenzo y SD Huesca.