Chimy Ávila se prepara en las vacaciones del Betis para su destino en el mercado invernal

Con la mente abierta a salir en enero pese a ser feliz en la capital hispalense, el argentino se emplea fondo en plenas fiestas para mantener el tono físico de cara a un enero muy movido para él por dos razones

Chimy Ávila está llamado a ser uno de los protagonistas en clave bética en el mercado de enero ante su posible marcha y desea encontrarse preparado para lo que le depare un destino que ahora mismo apunta una salida por la predisposición de ambas partes.

Por ello, el atacante argentino ha tomado la decisión de ejercitarse en solitario durante las vacaciones concedidas por Pellegrini hasta el 30 de diciembre para no descuidarse en estas fechas y afrontar la vuelta al trabajo y el mercado con un tono físico óptimo. En su caso no resulta sencillo al tratarse del futbolista con menos presencia sobre el césped de la primera plantilla, con un total de 418 minutos, repartidos en 14 partidos, pues Isco no computa al haber estado lesionado la mayoría del curso.

Chimy Ávila trabaja con un entrenador personal en plenas fiestas

Así, con el necesario permiso y vigilancia del Betis, el rosarino se está empleando en solitario con su propio preparador físico a sabiendas de que se presenta un mes de enero movido para él en un doble sentido, tanto por las opciones de cambiar de aires como por la posibilidad de disponer de más minutos durante se prolongue la ausencia de Bakambu, en plena disputa de la Copa de África con la selección del Congo.

En este sentido, el argentino ha entendido la dificultad para abrirse un hueco en los planes de Pellegrini después de mostrarse reticente el verano anterior a marcharse pese a las ofertas recibidas y a que el Betis le transmitió que se buscara equipo para poder reforzar la delantera. Ahora, como apuntó recientemente ESTADIO, se ha replanteado su posición y a día de hoy está abierto a poner fin a su etapa en Heliópolis, preferiblemente como traspasado, fórmula que prefieren todas las partes sin descartar la cesión con opción u obligación de compra.

Chimy ha sido ofrecido ya a varios clubes, entre ellos el Getafe

En este contexto ya ha sido ofrecido a varios clubes en los que cuadraría su perfil, entre ellos el Getafe, que busca delantero con muchas limitaciones y que estudia esta opción sin haber dado todavía un paso importante. También ha sido relacionado con el Girona, menos afín a su estilo, pero que también necesita reforzarse arriba. Lógicamente, también lo mueven fuera de España, con destino exóticos siempre disponibles, aunque al rosarino, en lo posible, le gustaría continuar en el fútbol español.

Porque él y su familia son felices en la capital hispalense, pero deportivamente la rampa de salida se halla completamente abierta y esta vez es receptivo a atravesarla mientras que se entrena físicamente en solitario.