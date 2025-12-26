Más sondeos por Chimy Ávila

El Real Betis le busca salida a Chimy Ávila en este mercado de fichajes de invierno que se va a abrir en unos días. El delantero es el elegido para obtener margen salarial para luego intentar la contratación de un delantero, el que más gusta es Fábio Silva, que mejore el equipo que entrena Manuel Pellegrini. Chimy Ávila fue ofrecido al Getafe CF en los últimos días, pero el hispano-argentino también es objeto de interés en equipos de México ya han sondeado la situación contractual del jugador bético.

Equipos de México piden información sobre la situación de Chimy Ávila

Debido a su mal rendimiento en las últimas temporadas, en CA Osasuna y en el Real Betis sobre todo, en el club verdiblanco saben que será bastante complicado que algún equipo confíe en Chimy Ávila. El delantero fue ofrecido recientemente al Getafe CF que está valorando qué hacer debido a que tampoco es que vaya muy sobrado de efectivos ofensivos de cara al final de temporada.

En caso que no se dé la opción española, en el Real Betis saben ya de primera mano que Chimy Ávila tiene cartel en América. Y es que en las últimas horas, equipos de México han pedido información y han realizado consultas, según ha informado ABC Sevilla, para saber la situación del delantero, el cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. No hay que olvidar que hace unos meses el hispano-argentino estuvo cerca de irse a Pumas UNAM.

Por ahora han sido unos sondeos solamente sin que los contactos hayan ido a mayores. En el Real Betis, esperan que en Argentina haya también interés en fichar a un Chimy Ávila que al contrario que pasaba en otras ventanas de transferencias ahora sí está abierto a un cambio de aires a pesar de que está muy a gusto en Sevilla.

Chimy Ávila, con un entrenador personal durante estas fiestas

Ajeno a todos los rumores que hay acerca de su futuro deportivo, Chimy Ávila está trabajando duro para recuperar su mejor nivel de juego el cual hace tiempo que no se ve.

El delantero del Real Betis se ha puesto en manos de un entrenador personal con el que se está ejercitando en estas vacaciones de Navidad con el objetivo de mejorar la temporada que está realizando en la cual no ha marcado goles ni ha asistido en los 418 minutos que ha disputado, repartidos en 14 partidos oficiales.

Chimy Ávila va a tener durante el mes de enero la última oportunidad de reivindicarse en el Real Betis, ya que puede tener más minutos de juego debido a la baja de Cédric Bakambu que se encuentra disputando la Copa África.