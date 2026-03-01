Martín Satriano, sobre las críticas al juego del Getafe: "Al final es fútbol y cada uno usa las armas que tiene"

El delantero del Getafe, que lleva seis partidos jugados con el conjunto de Bordalás, ha hablado de su llegada a la capital de España y de sus sensaciones antes de enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu

Martín Satriano está siendo una de las novedades de este arranque de año en el Getafe. El delantero de 25 años, que llegó cedido por el Olympique de Lyon en el pasado mercado de fichajes de enero, ha sido titular en todos los encuentros que han disputado los de Bordalás. De esta manera, el jugador uruguayo ha querido analizar su llegada a LaLiga EA Sports, sus sensaciones con la plantilla del conjunto azulón. Por otro lado, ex del Inter ha valorado el encuentro de mañana lunes frente al Real Madrid en el Bernabéu, tras perder en El Coliseum ante el Sevilla.

Martín Satriano y sus sensaciones al llegar al Getafe

En este sentido, Martín Satriano ha concedido una entrevista, al Diario Marca, donde ha comenzado hablando de su llegada al Getafe: "Bien, muy contento, la verdad. El equipo está muy unido, es un vestuario muy lindo. Estoy contento también de que se hayan dado los resultados. La verdad que venía para esto, para jugar y ayudar al equipo. Obviamente el míster nos exige mucho a todos. Estoy muy satisfecho por el tiempo de juego que estoy disputando. Es un club muy lindo, muy familiar, ordenado. Tenemos todo a disposición, hace que sea más fácil para el jugador. Es un grupo muy lindo, muy unido. Tuve la suerte de llegar con Zaid, con Luis, con Sebas y luego estaba Mauro que también es sudamericano. Tratamos de ayudarnos entre nosotros".

Además, Martín Satriano, al igual que Bordalás ha hecho en rueda de prensa, quiso valorar el encuentro contra el Real Madrid de este lunes en el Bernabéu: "Partido muy lindo, siempre de niño sueñas jugar ese tipo de partidos. Lo afrontamos como cualquier otro partido, vale tres puntos también. Trataremos de jugar tranquilos, hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Hoy en día el fútbol está muy parejo, se puede dar cualquier resultado. Está pasando cada vez más que los equipos chicos le ganan a los grandes, así que nada. El Real Madrid es un tremendo equipo, seguramente sean más fuertes en casa pero queremos hacer nuestro trabajo y a ver qué pasa". Sobre la lesión de Mbappé apuntó que "por mí, que jueguen todos. Es más, si es por lesión, me pone mal por él. Me gustaría que esté pero nada, como dije, si no está él va a estar otro igual de bueno".

Martín Satriano comenta su pareja de ataque con Luis Vázquez

Por otra parte, Martín Satriano comentó la pareja de ataque que forma en el Getafe con Luis Vázquez: "Sí, la verdad que nos entendemos muy bien. En particular me gusta jugar al lado de un delantero de sus características, me siento con más libertad. Desde el día uno tuvimos esa conexión que fue buena fuera de la cancha y también dentro". Además, el delantero del Getafe fue preguntado por la mala dinámica que tenía el equipo cuando él llegó: "La verdad que llegué en una situación complicada pero yo noté siempre muy unido al vestuario, jugadores, staff y eso es más importante. Después lo que digan de afuera no tiene que entrar en el vestuario. Eso fue lo que pasó. Después conseguimos empatar, ganar, y eso ayuda más al equipo siempre".

Por último, Martín Satriano salió en defensa del equipo azulón por las críticas al juego del equipo: "Un poco me molesta igual porque se habla mucho de cómo juega el Getafe pero al final es fútbol y cada uno usa las armas que tiene e intenta ganar de buena ley. Yo creo que dentro de todo, jugamos bien, los partidos que ganamos los merecimos ganar y se usa como excusa que el Getafe hace esto o lo otro. No me gusta mucho".