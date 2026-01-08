La salida de David Soria, la solución para los fichajes del Getafe

El Nottingham Forest ha vuelto a la carga para hacerse con los servicios del cancerbero azulino. Y en el Coliseum están estudiando si cerrar el acuerdo en este mercado invernal para hacer frente a los refuerzos del Chimy Ávila y Dani Rodríguez, entre otros

Ahora o nunca. Un gran dilema que existe en estos momentos en las oficinas del Getafe. El club quiere reforzarse en este mercado invernal para cerrar lo antes posible su permanencia en la máxima categoría otro año más. Pero tienen un grave problema para hacerlo: necesitan liberar masa salarial en su plantilla.

Sin embargo, en las últimas horas se ha abierto una ventana para los intereses azulinos que podría servir como vía de escape para conseguir los fichajes deseados. Según apunta el diario As, el Nottingham Forest, que ya le quiso el pasado verano, ha vuelto a llamar al Coliseum interesándose en David Soria. El conjunto británico quiere ficharle en este mismo invierno. Y si no, lo hará en verano, donde quedará libre el cancerbero madrileño. Por eso, están estudiando la opción de darle salida ahora y, al menos, conseguir llenar algo las arcas del club y obtener más límite salarial para hacer frente a las posibles incorporaciones.

David Soria, una puerta para Chimy Ávila y Dani Rodríguez

A sus 32 años, al portero del Getafe se le presentaría una de sus últimas oportunidades para probar fortuna en el extranjero tras 8 temporadas vistiendo la elástica azulina. Este año vuelve a ser indispensable para Bordalás y el técnico sería el gran perjudicado de dicha operación, al igual que la afición, que le tiene en un pedestal casi desde que llegó procedente del Sevilla FC.

Eso sí, con los acuerdos verbales que existen tanto con el Chimy Ávila, jugador del Real Betis, como con Dani Rodríguez, futbolista del Mallorca, la salida de Soria podría ser aceptada como la puerta que necesitan ambos fichajes para entrar en el Coliseum en cuanto límite salarial se refiere.

El Nottingham tiene tres porteros pero está dispuesto a cerrarlo ya

Aunque saben en tierras inglesas que en verano le ficharían a coste cero, la mala suerte que están teniendo con sus porteros les hace acudir a este mercado invernal con ciertas urgencias. Actualmente, tienen a tres porteros, pero ninguno parece convencer.

El pasado mes de agosto firmaron al brasileño John Víctor (29 años), procedente de Botafogo tras estar un año antes en el Valladolid, y después de cinco partidos se ha visto relegado al banquillo. Sean Dyche ha vuelto a apostar por Sels. Además, cuenta con un tercer portero, el escocés Angus Gunn (29 años), pero su presencia en la plantilla es casi testimonial.

Desbandada en el Getafe para la 2026-27

En el Getafe se huele ya una desbandada de este mes de enero hasta el final del presente curso. Sin ir más lejos, el Sevilla ha alcanzado un acuerdo con el defensor Juan Iglesias, cuyo contrato con el Getafe expira el próximo 30 de junio, por el que se incorporará a partir de esa fecha como agente libre al equipo hispalense para las cuatro temporadas siguientes.

Juan Iglesias, de 27 años y que se desempeña preferentemente como lateral diestro, aunque también se adapta a otros puestos de la zaga, se formó en los escalafones inferiores del Real Valladolid y completó su etapa juvenil en el Logroñés, desde donde se incorporó al filial del Getafe en el verano de 2019.

El futbolista vallisoletano debutó con el primer equipo azulón en un partido de la Copa del Rey de la campaña 2020-2021 y se asentó enseguida en el plantel que ya entonces dirigía José Bordalás, con el que hasta ahora ha disputado 155 encuentros oficiales en los que ha marcado dos goles y fabricado siete asistencias.