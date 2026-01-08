La temporada 2026 empieza para el UAE de la misma forma que acabó la 2025

El equipo emiratí se apunta la primera victoria del año gracias al triunfo de Jay Vine en el Nacional contrarreloj australiano

La temporada 2026 ha empezado como acabó la 2025: con triunfo del UAE Team Emirates. El equipo emiratí se quedó a un paso de alcanzar ese año la histórica cifra de los 100 triunfos e, incluso, Isaac del Toro se hizo con el campeonato nacional de México, algo que ya no contabilizó para esa campaña.

En esta, aunque hasta este viernes 9 de enero no arranca la primera carrera oficial en Venezuela, la primera prueba ciclista ha sido el campeonato nacional contrarreloj de Australia, que se ha disputado en Perth y que ha tenido como ganador a Jay Vine.

El ciclista del UAE partía como gran favorito, ya que recientemente se proclamó subcampeón del mundo de la modalidad en Kigali y es el mejor corredor australiano de la actualidad. Vine superó en 31 segundos a Oliver Bleddin y en 40 a Kelland O'Brien, segundo y tercero, respectivamente en este Nacional contrarreloj. Jay Vine ya había ganado en esta especialidad en casa hace dos años y lo pudo disfrutar con su mujer e hijo.

Donde sí hubo sorpresa fue en la prueba femenina, ya que Brodie Chapman aparecía como campeona y gran favorita, pero se vio superada por tres segundos por la joven ciclista del Lidl-Trek Felicity Wilson-Haffenden.

Javi Romo y Narváez vuelven a vérselas en el Tour Down Under

En tierras australianas, precisamente, arranca el calendario World Tour en un par de semanas con un Tour Down Under 2026 que ha confirmado este jueves a todas sus estrellas a la espera de que se pueda dar algún cambio de última hora.

Allí estará el defensor del título, también del UAE, Jhonatan Narváez, y el rival al que le ganó, que fue el español del Movistar Team Javi Romo. Ambos encabezarán sus respectivas escuadras. Se sabe que en el equipo español debutará Pavel Novak y también estarán el ecuatoriano Jefferson Cepeda o el eritreo Natnael Tesfatsion. Haimar Etxeberria estará en el Red Bull Bora, mientras que, entre otros, también aparecen en la lista provisional Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Michal Kwiatkowski (Ineos), Matthew Brennan (Team Visma) o Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).

La prueba masculina del Tour Down Under arranca el 20 de enero, se disputa hasta el día 25 y vendrá precedida por la femenina, que empieza el 17. Entre los momentos clave está la esperada subida al Willunga Hill, que se ascenderá en tres ocasiones, o las dos subidas a la famosa Corkscrew Road, aparte de un gran circuito final en Stirling que podría decidir el ganador.