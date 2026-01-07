El campeón del Giro de Italia da la sorpresa y anuncia su retirada

Simon Yates deja el ciclismo profesional a los 33 años y de forma inesperada; será una gran pérdida para el Team Visma y para su líder, Jonas Vingegaard

El año empieza con una sorpresa mayúscula en el mundo del ciclismo: el vigente ganador del Giro de Italia se retira. El británico Simon Yates ha anunciado este miércoles, a través de su equipo (Visma Lease a Bike), su retirada del ciclismo profesional a los 33 años de edad.

"He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, y ahora parece que es el momento adecuado para alejarse del deporte", afirma un Yates que se va en todo lo alto, como ganador de dos grandes vueltas (Vuelta a España 2018 y Giro de Italia 2025) y como vigente campeón de la ronda italiana.

"El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde competir en la pista del Velódromo de Manchester, hasta competir y ganar en el escenario más grande y representar a mi país en los Juegos Olímpicos han marcado cada capítulo de mi vida", añadía un Yates que daba mucho valor a la carrera que ha realizado. "Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado lograr e igualmente agradecido por las lecciones que trajo consigo. Si bien las victorias siempre destacan, los días más difíciles y los reveses fueron igual de importantes. Me enseñó resiliencia y paciencia, e hizo que los éxitos significaran aún más", afirma el ciclista británico.

El campeón del Giro reconoce que el Visma ha asumido su decisión y la ha "comprendido". Y por ello quiere agradecérselo, así como a su familia por el apoyo que le ha dado. "Me alejo del ciclismo profesional con un profundo orgullo y un sentimiento de paz. Este capítulo me ha dado más de lo que jamás imaginé, y recuerdos y momentos que permanecerán conmigo mucho después de que termine la carrera y para lo que venga después", concluía Simon Yates.

El Visma Lease a Bike, a través de su director, Grischa Niermann, acompañaba estas palabras de despedida y reconocía que va a ser una gran pérdida para ellos en general y para Jonas Vingegaard en particular. "Con Simon ganamos el Giro de Italia el año pasado y una etapa en el Tour de Francia. Es una pena que se retire ahora, pero lo hace en un momento de gran intensidad. Simon fue un escalador excepcional y un corredor de la clasificación general que siempre remaba cuando más importaba", indicaba Niermann.

Simon Yates se retira con las dos grandes vueltas antes mencionadas en su haber, con tres etapas del Tour de Francia (dos en 2019 y una en 2025), seis etapas del Giro de Italia (tres en 2018, una en 2021 y dos en 2022) y dos etapas de la Vuelta a España (2016 y 2018), aparte de la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2013. En España también ha ganado la Clásica de Ordizia, el Gran Premio Miguel Indurain, la Vuelta a Castilla-León y etapas en, entre otras carreras, la Vuelta a Andalucía y la Vuelta a Asturias.