Louis Barré, fichaje confirmado para dar un buen empujón a Jonas Vingegaard

El ciclista francés firma tres años con Visma y recalca su firme intención de ayudar a los líderes del equipo para que puedan luchar por la victoria

La ambición de Visma sigue intacta pese al dominio de UAE Team Emirates –más exactamente de Tadej Pogacar– en las dos últimas temporadas. La estructura de los Países Bajos quiere dar guerra y para ello no solo confía en que Jonas Vingegaard mejore, sino que está empeñada en sumar corredores que le permitan poner las cosas difíciles a sus rivales. Pues bien, en ese sentido han anunciado en las últimas horas el fichaje de Louis Barré.

El ciclista francés, quien desde hace semana sonaba como posible refuerzo de Visma, ha firmado finalmente un contrato de tres años con el equipo y lo refuerza para las clásicas de montaña, así como de cara a ser un apoyo clásico en las carreras por etapas; informa la escuadra neerlandesa y confirma el propio corredor de 25 años, quien ha demostrado su valía con grandes resultados en carreras tan exigentes como la Amstel Gold Race, el Dauphiné, el Tour de Romandía o el Tour de Guangxi.

"La historia del equipo y los planes que tienen me convencieron de verdad. El Visma es uno de los mejores equipos del mundo y creo que con el apoyo y la estructura que tienen aquí puedo progresar significativamente. El equipo es innovador en todos los aspectos: nutrición, equipamiento, campos de entrenamiento y más. Quiero desafiarme a mí mismo, y creo que aquí es donde puedo alcanzar mi mejor versión", señala Barré una vez se ha anunciado su fichaje.

Un sustento más para Jonas Vingegaard

Aunque por el momento se desconoce el calendario que tendrá Barré, lo que es seguro es que está dispuesto a darlo todo para ser ese corredor que aporta a los líderes hasta la extenuación; y claro, en ese contexto aparece Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia.

"Quiero seguir centrándome en las clásicas de montaña, porque ahí es donde mejor me va. Pero también tengo ganas de mejorar en las carreras por etapas de una semana y de apoyar a los mejores ciclistas de la clasificación general del mundo cuando luchan por la victoria", subraya.

El Dauphiné convenció a Visma del potencial de Louis Barré

En Visma no han tenido dudas, siendo su director de carreras, Grischa Niermann, quien explica la satisfacción que tienen con la contratación del galo. "Louis nos llamó la atención durante las carreras de un día más exigentes. Allí consiguió excelentes resultados y también demostró su valía en el Dauphiné. Es relativamente joven y tiene un gran potencial de crecimiento. Creemos que puede seguir desarrollándose dentro de nuestro equipo y lo consideramos una gran incorporación para las exigentes clásicas de montaña", sentencia.