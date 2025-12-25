En UAE confirman la rotunda respuesta que dio Tadej Pogacar al Jonas Vingegaard más letal

El director del equipo de los emiratos, Mauro Gianetti, deja claro que los dos Tours ganados por el danés fueron la gasolina que necesitaba su pupilo para centrarse más y elevar el nivel en entrenamientos y competición

Muchos se han echado las manos a la cabeza en 2025 al ver correr a Tadej Pogacar, y no, no es por ningún aspecto negativo, sino porque simple y llanamente da miedo ver cómo destroza a sus rivales en cualquier terreno.

Así es. El esloveno no es que sea el mejor en las grandes vueltas o en las carreras de una semana, es que en cualquier clásica a la que se presente es favorito; tanto es así que en 2025 no se le ha resistido ni un Mundial en el que una vez más arrasó.

Justo de eso y de cómo se fraguó esa figura que no parece ni humana habla Mauro Gianetti. El director del equipo UAE Team Emirates-XRG habla sobre todo el recorrido del cuatro veces ganador del Tour de Francia desde su llegada al equipo en 2018, destacando el hecho de que perder las dos rondas galas de 2022 y 2023, cuando Jonas Vingegaard dio la versión más letal y competitiva de su carrera, provocase un gran salto en la preparación y rendimiento de su pupilo.

"Se al cien por cien que eso le hizo mejorar. El segundo Tour que ganó en 2021 fue facilísimo. No se vio obligado a esforzarse más, a mejorar. Con esas victorias de Vingegaard, se vio obligado a aportar un poco más en todos los aspectos. Se volvió mucho más serio en su planteamiento. Pero es lógico. Ahora está cosechando los frutos", explica.

El Pogacar que llegó a UAE

Si bien Gianetti asegura que en caso alguno entendían la clase de ciclista que tenían entre manos, sí que aclara que en todo momento vieron que era capaz de hacer cosas realmente especiales. "Allá por, de hecho, todavía estaba un poco rellenito. Pesaba al menos cuatro kilos más que ahora", dijo Gianetti. "Pero en las subidas largas superó a los mejores escaladores de su edad. Teníamos expectativas, pero no podía ni soñar que Tadej se convertiría en el ciclista que es ahora. Nadie se lo esperaba", comenta antes de hablar del Tour de 2020, el primero que ganó.

"Llegó el momento en que el mundo entero se dio cuenta, La Planche des Belles Filles en 2020. Ese día significó mucho para su carrera. Creía que era posible ganar el Tour. No había ninguna obligación. Vimos la oportunidad. La obligación genera estrés negativo, creer en las posibilidades da energía positiva", sentencia.

Pogacar, la calma absoluta ante la victoria

Si algo destaca Gianetti de Pogacar es haberse mantenido centrado en todo momento. Lejos de subir a las nubes tras vencer en 2020, su primer pensamiento fue demostrar que no había sido casualidad

"No lo cambió. No fue que de repente se sintiera el rey del mundo. No se compró un Ferrari nuevo. Lo primero que pensó fue que quería demostrar al año siguiente que merecía ganar el Tour", concluye.