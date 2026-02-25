Remco Evenepoel confirma su decepción: "Las ascensiones no han ido bien y ahora es momento de tomar un pequeño descanso"

El ciclista belga no ha cumplido con las expectativas en el UAE Tour y ahora espera recomponerse para el siguiente bloque de carreras

Es una temporada muy importante para Remco Evenepoel. El ciclista belga dejó el equipo Soudal Quick-Step para unirse a Red Bull Bora con la intención de acercarse a los mejores del pelotón, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard; sin embargo, a las primeras de cambio ha sufrido un duro revés, ya que solo ha podido ser décimo en un UAE Tour en el que otros corredores que disputan las generales como son Isaac del Toro o Antonio Tiberi le han pasado por encima.

Como es lógico, el ciclista belga no hace lectura alguna a la tremenda, sino que opta por entender que simplemente le toca seguir confiando en el proceso y trabajar para ser más fuerte en futuras carreras.

"Por supuesto que no estoy contento con el resultado. Volvía con la idea de ganar la carrera. Desde ese punto de vista estoy un poco decepcionado. Contento con mi actuación en la contrarreloj, pero, por supuesto, las ascensiones no han ido bien para mí a lo largo de la semana. Ahora es momento de tomar un pequeño descanso y después hacer una buena preparación para las próximas carreras", recalca en declaraciones a AS.

Evenepoel, convencido de su decisión

Pese a que el traspiés es un hecho, Evenepoel no duda ni un segundo de sus posibilidades ni de haber tomado la decisión correcta a la hora de unirse a una nueva estructura de cara a la actual temporada de 2026.

"Estoy feliz en el equipo, ha sido muy bien inicio. Un total de seis victorias y estoy contento por ello. En general, creo que es una nueva sensación con los compañeros y los miembros del staff. Por el momento soy feliz y tenemos que mantener una buena progresión juntos", avisa.

Nuevos retos y la persecución de Pogacar y Vingegaard

Evenepoel tiene muy claro su calendario para 2026. Lejos de enfrascarse en nuevos retos con algunos monumentos, el 'Pitbull' –como le llama Javier Ares– cree que competir en algunas carreras como Milán - San Remo, Tour de Flandes o Paris - Roubaix, es algo que llegará, pero no ahora. "Algún día sí, pero no este año".

Por último, tiene claro que la gran meta para el curso es estar más cerca de Pogacar y Vingegaard, compitiendo con este último en la Vuelta a Catalunya. "Lo intentaré, por supuesto. Es por eso por lo que cambié de equipo. Ya he tenido buenas oportunidades anteriormente. Creo que esta semana es difícil para sacar conclusiones, así que ahora tenemos que mantener la progresión, ir paso a paso y asegurarnos de que tendremos un mejor nivel en Cataluña. Lo intentaré con todo, como siempre", sentencia.