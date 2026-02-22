Isaac del Toro no se corta y deja en evidencia Remco Evenepoel

El mexicano se proclama campeón del UAE Tour con el belga sin poder siquiera acercarse al podio de la carrera

Cuando Remco Evenepoel firmó por el equipo Red Bull Bora lo hizo subrayando que lo veía como un paso para acercarse a Tadej Pogacar, a quien ve como gran rival de cara tanto a clasificaciones generales de grandes vueltas como a clásicas. Pues bien, pude no faltarle razón al belga, pero bien haría en tener también un ojo puesto en otros como Isaac del Toro, que ha empezando el curso dejándole en evidencia.

No exageramos lo más mínimo. El mexicano del equipo UAE Team Emirates no solo se ha impuesto en la clasificación general del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que finalizó este domingo 22 de febrero en Abu Dhabi, sino que lo ha hecho dejando a Evenepoel tan atrás como la marca la décima posición de este.

Tal circunstancia se confirmó en la séptima y última etapa, en la cual se impuso al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), que, con este triunfo, suma tres victorias parciales de siete en esta prueba de categoría World Tour.

Lo cierto es que Del Toro no tuvo problemas para confirmar el maillot rojo con el que se vistió el sábado al cruzar en primera posición la etapa reina por delante del transalpino Antonio Tiberi (TBV), segundo en la general, a 20 segundos del americano del UAE, ya que la última jornada carecía de terreno para hacer daño.

Remco Evenepoel, hundido en la clasificación

Respecto al resto de la clasificación general, el colombiano Harold Tejada (XAT) fue finalmente cuarto, a 1.25 de Del Toro, y el australiano Lucas Plapp (Jayco) ocupó la tercera plaza a 1:14 del líder. Exacto, Del Toro y Tiberi han estado muy por encima del resto.

Volviendo al belga Remco Evenepoel, este concluyó décimo en la general, exactamente a 2.25 del maillot rojo. Es obvio que estamos en. los albores del curso y que las cosas pueden cambiar mucho en cuestión de semanas, pero no es el mejor comienzo ante algunos de los mejores ciclistas del pelotón.

Jonathan Milan, ganador de la última etapa

Centrados ya en el desarrollo de la etapa, tenemos que los hombres de los equipos de los esprinters controlaron la carrera y echaron abajo una fuga que había ido perdiendo elementos a medida que se acercaban a la meta.

Milan ganó un cerrado esprint en las largas rectas de Abu Dhabi al noruego Erlend Blikra (UXM), al australiano Samuel Welsford (Ineos) y al británico Ethan Vernon (NSN), que cruzaron la meta con el mismo registro que el transalpino del Lidl. El ciclista de Tolmezzo ha sumado con la de este domingo su quinta victoria parcial en este inicio de temporada, la tercera en la prueba emiratí.