Remco Evenepoel saca los colores a Isaac del Toro

El belga del equipo Bora se luce en la segunda etapa del UAE Tour y aleja considerablemente al mexicano en la pelea por la clasificación general

Se esperaba a medias. Ver a Remco Evenepoel arrasando en una contrarreloj está lejos de ser una sorpresa, pero que en tan solo 12,2 kilómetros deje hasta 42 segundos a alguien del nivel de Isaac del Toro ya es otra historia. Pues bien, justo eso ha ocurrido en la segunda etapa del UAE Tour, desarrollada con salida y meta en la isla de Hudayriyat.

La realidad es que no hubo margen alguno para la sorpresa y el de Red Bull-Bora hizo volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se adaptó al campeón. El ciclista de Aalst, de 26 años, marcó el mejor tiempo con 13,06 segundos (56,092 km/h), superando en 6 segundo a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y en 12 al francés del Groupama Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United).

Respecto a los favoritos a la clasificación general, el mexicano Isaac del Toro estuvo lejos de los mejores y terminó en el puesto 27 a 42 segundos de Evenepoel, por lo que se distancia en la general la víspera de la primera etapa de montaña. Más claro: está contra las cuerdas. ¿Y qué ocurre con la participación española? Pues Pablo Castrillo (Movistar), fue el mejor al concluir decimoquinto a 35 segundos. Por cierto, es ya la séptima victoria del 'Pitbull' con su nueva camiseta.

Evenepoel, marcando distancias en la general

Con este triunfo, Evenepoel se coloca al mando de la general y lanza un aviso a sus rivales, sobre todo a Del Toro, que bajó a la décima plaza a 32 segundos del torpedo belga. Es segundo Tarling a 6 segundos y Cavagna tercero a 12. Castrillo es decimocuarto a 32.

El ganador del día salió de los primeros, y enseguida fue marcando los mejores tiempos en los pasos intermedios. Su media de velocidad, su registro en meta, fue imposible de batir por sus rivales. Del Toro salió el último, pero no encontró el golpe de pedal que le permitiera no perder un tiempo excesivo.

Al final más de medio minuto puede ser una desventaja excesiva respecto a Evenepoel, en un estado de forma impresionante. La montaña será el juez final con 2 etapas muy interesantes, pero de momento el territorio en los UAR lo ha marcado el belga.

Jebel Mobrah, punto clave de la carrera

Este miércoles, con la tercera etapa, llega una de las jornadas claves de este UAE Tour con el recorrido entre Umm al Quwain y la cima de Jebel Mobrah, de 183 km. Se trata de una de las dos etapas de montaña del programa.

La primera parte del recorrido se abre camino por el desierto, y la segunda y definitiva presenta ofrece 20 km de ascenso continuo hasta la meta, con un ligero descenso entre medias. La subida al inédito Jebel Mobrah consta de 13,2 km al 8,1 por ciento. Al principio pendientes medias del 7 por ciento, después 6 km de gran dureza del 12. Cita para escaladores, día para los favoritos.