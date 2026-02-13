Carlos Rodríguez ilusiona con su regreso

El granadino vuelve a competir tras más de 200 días sin hacerlo por la lesión sufrida en el Tour de Francia

A la espera de que Juan Ayuso debute la próxima semana con el Lidl Trek en la Vuelta del Algarve o de que Enric Mas se recupere de la caída que ha frenado su preparación de cara al Giro de Italia, otro de los referentes del ciclismo español también arranca. Y es noticia, ya que Carlos Rodríguez no corría desde el pasado Tour de Francia.

El granadino vivió una temporada 2025 llena de percances y lesiones, y decidió parar tras el Tour para recuperarse completamente de la fractura de pelvis que le ocasionó una caída. Ahora volverá a la competición más de 200 días después y lo hará en el Tour de la Provence que arranca hoy viernes.

Curiosamente debuta el mismo día que otro referente andaluz, un Juanpe López que se estrena en la Vuelta de la Región de Murcia con el Movistar Team.

"Ha sido una recuperación un poco más larga de lo que estaba acostumbrado, debido a cómo ha sido la fractura, el sitio en el que era, pero, he tenido un buen apoyo del equipo. Hemos hecho las cosas respetando los procesos, y he empezado esta temporada sin ningún contratiempo, ya estando completamente recuperado", explicaba el granadino en declaraciones a su equipo y cruzaba los dedos de que todo lo malo haya quedado en el pasado. "Ahora, espero poder plasmar todo el trabajo que llevo haciendo este tiempo en esta carrera del inicio de la temporada", añadía.

Carlos Rodríguez disputará una carrera de tres etapas, sin grandes rivales llamativos, pero que va a ser como una toma de contacto para él. Así lo advertía a los que esperan verle rendir desde el principio. "Es una toma de contacto en la vuelta a la competición después de todo este tiempo, pero también tengo la ambición de hacerlo lo mejor posible y, si se puede, aspirar a ganar", avisaba.

Carlos Rodríguez, ambicioso en su regreso

"Van a ser solo tres días con uno de montaña, así que va a haber que estar atento en todo momento para poder aprovechar las oportunidades que puedan surgir también", ratificaba sobre sus ambiciones.

Rodríguez también se refería al ambiente que se vive en el Ineos Grenadiers, que el pasado año no cumplió las expectativas y espera resurgir en 2026. "La verdad es que el ambiente de este año es bastante bueno; todo el mundo está motivado, con ganas de hacerlo bien y seguir mejorando. Intentaremos mantener este buen ambiente a lo largo de esta temporada", indicaba en andaluz, que ve un aliciente en los resultados de sus compañeros, que han empezado "muy bien".