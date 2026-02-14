Getafe - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 24 de LaLiga

El Getafe CF y el Villarreal CF se enfrentan en el Coliseum Alfonso Pérez en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, con los azulones buscando dar continuidad a su reacción y el Submarino Amarillo decidido a afianzar su posición en puestos de Champions League

El Getafe CF llega a la cita tras romper su mala racha de resultados con una victoria importante en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, un triunfo que permitió al equipo de José Bordalás cortar una dinámica negativa que empezaba a generar inquietud. Ese resultado devolvió confianza a los azulones, que habían encadenado varias jornadas sin ganar y que ahora quieren hacerse fuertes en casa para seguir sumando puntos con cierta regularidad.

En la clasificación, el Getafe se mueve en la zona media, concretamente en la 11ª posición, con un pequeño margen respecto a los puestos de descenso, pero todavía sin la tranquilidad suficiente como para relajarse. El rendimiento del equipo ha sido irregular durante la temporada, especialmente en el Coliseum, donde ha alternado buenos partidos con otros en los que le ha costado sacar resultados. Aun así, el triunfo en Vitoria ha servido para reforzar el discurso del técnico y para encarar este duelo ante el Villarreal con otro ánimo.

El Villarreal, por su parte, aterriza en Madrid tras una semana redonda marcada por la contundente victoria por 4-1 frente al Espanyol en La Cerámica, un resultado que reforzó su candidatura a mantenerse en los puestos de Champions League. El equipo de Marcelino ocupa la cuarta posición en la tabla y sabe que cada jornada es clave para conservarla, especialmente con el Real Betis presionando desde atrás, aunque la distancia entre ambos sea todavía de siete puntos.

Getafe No Iniciado - Villarreal

Ese triunfo ante el Espanyol confirmó el buen momento ofensivo del Submarino Amarillo, que ha encontrado continuidad en su juego tras algunas dudas previas. Además, el Villarreal ya fue capaz de imponerse al Getafe en la primera vuelta, cuando se llevó los tres puntos en La Cerámica, un antecedente que le da confianza de cara a este nuevo enfrentamiento.

Getafe - Villarreal: fecha y horario del partido en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Getafe CF y Villarreal CF en el Coliseum Alfonso Pérez está programado para el domingo 15 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 24 de LaLiga que enfrentará a Getafe y Villarreal?

El Getafe - Villarreal de la jornada 24 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Getafe - Villarreal, encuentro de la jornada 24 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Getafe - Villarreal de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.