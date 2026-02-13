Marcelino advierte: "Yo creo que todavía no hemos visto al mejor Mikautadze"

El técnico del Villarreal compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro de mañana frente al Getafe en El Coliseum, donde ha descartado dos jugadores para visitar a los de Bordalás

El Villarreal se verá las caras mañana con el Getafe, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino vuelven a jugar a domicilio tras vencer el pasado lunes al Espanyol en La Cerámica. Por ello, el técnico asturiano ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar sus sensaciones y el estado del equipo, donde vienen de sufrir en el último mes la dura lesión de Foyth. Por otro lado, el entrenador del submarino amarillo ha alabado la figura de Mikautadze.

Marcelino apunta las novedades en la convocatoria del Villarreal para visitar al Getafe

En este sentido, Marcelino ha comenzado actualizando las posibles novedades y bajas en la convocatoria del Villarreal para el encuentro de mañana contra el Getafe: Me acaban de decir que tenemos a dos jugadores con un proceso febril importante y Gerard Moreno no va a estar. Thomas está en el proceso de integración con el equipo, pero no queremos precipitarnos y que su vuelta sea en su mejor momento o en el momento en el que esté físicamente preparado. Después del entrenamiento haremos una valoración".

Por otro lado, Marcelino analizó al Getafe de Bordalás y lo que espera del partido de mañana en El Coliseum: "Tenemos que jugar un partido en el que el rival es muy complicado y encaja muy pocos goles en su estadio, que solamente hay un equipo que le ha metido dos goles allí y que es un equipo que te permite muy poco, te está muy encima y que te incomoda mucho. Tienen un estilo de juego muy definido y saben cómo incomodar al rival. Durante esta temporada han tenido problemas en la faceta ofensiva, pero en este mercado de invierno se han reforzado bien y los jugadores les están dando rendimiento inmediato".

Marcelino, sobre el momento de Moleiro y Mikautadze

Además, Marcelino no dudó en elogiar a uno de sus mejores futbolistas como es Moleiro: "Si me preguntas si esperaba que Moleiro llevase nueve goles a esta altura de la temporada, te hubiera dicho que no. Es mérito suyo, se ha adaptado muy bien al equipo, es un futbolista que está viendo ese espacio, que está acertado en la llegada, que juega en el pasillo interior en ataque y eso le favorece, que es muy generoso. Si hace esos números, el mérito es suyo y de los compañeros que le complementan".

De la misma manera, Marcelino ensalzó la temporada que lleva Mikautadze pero le pidió más: "Todos los delanteros son importantes. Cualquier jugador que llega a LaLiga tiene que adaptarse a todo: idioma, costumbres, al equipo y si eres joven, pues te cuesta más. El año pasado en el Lyon tampoco era titularísimo. ¿Puede mejorar? Sí. ¿Puede tener más participación? Sí, la va a tener. ¿Puede aportar más? Sí. Esa es la ilusión que tenemos en él. Esperamos que no tenga lesiones y a partir de aquí, que nos aporte más en este tramo final de temporada. Yo creo que todavía no hemos visto al mejor Mikautadze".