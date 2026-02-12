Renato Veiga llega avisado a El Coliseum: "Los equipos grandes ya han pasado y tienen dificultades"

El central del Villarreal, que viene de 'celebrar' la permanencia y darle la importancia a tal mérito en LaLiga EA Sports, ha reconocido al dificultad del enfrentamiento del próximo sábado ante el Getafe de Bordalás

Renato Veiga llegó al Villarreal en el pasado mercado de fichajes de verano procedente del Chelsea. Desde entonces, el central portugués se ha asentado en el once de Marcelino, siendo uno de los indiscutibles en la alineación titular. De esta manera, el ex del Chelsea, que pone el foco en el encuentro del sábado contra el Getafe, ha comentado sus sensaciones antes de visitar el Coliseum. Además, el defensa de 22 años ha hablado de los retos esta temporada y el objetivo del equipo tras quedar eliminado de Copa del Rey y Champions League.

Renato Veiga da importancia a la victoria ante el Espanyol

De esta manera, Renato Veiga habló de la victoria del pasado lunes ante el Espanyol, encuentro al que llegaba el Villarreal tras cuatro derrotas y un empate: "Obviamente que trabajar sobre victorias es mejor que trabajar sobre empates o derrotas. Entonces, no diría más confianza, pero es mejor trabajar así sobre victorias. Nosotros tenemos confianza en nuestro trabajo, en hacer lo que el míster nos pide y lo que el cuerpo técnico nos pide e intentar implementar eso en cada partido". Además, el defensa portugués, sobre el protagonismo que está teniendo esta temporada, afirmó que "de eso se hablará al final de la temporada. Ahora es pensar en el equipo, pensar en el próximo partido, que es el Getafe. Partido importante porque es el próximo".

Además, Renato Veiga valoró la lesión de Juan Foyth: "Cada jugador tiene su responsabilidad en el equipo. Somos todos muy importantes y el cuerpo técnico lo deja bien claro: cada uno tiene su papel, por encima de todo está el equipo e intentar hacer y cumplir los objetivos del Villarreal por delante de cualquier ego. Es verdad que los que estamos ahora tenemos menos experiencia y tenemos más juventud. Pero creo en todo el equipo, y tenemos a Dani Parejo, Juan, Gerard Moreno, que son la gente más experta pero con juventud física y mental. Nos dan muchos consejos, hay un muy buen ambiente".

Renato Veiga destaca la dificultad del partido en Getafe

Por otro lado, Renato Veiga hizo balance de la Champions League que firmó el Villarreal: "Eso no nos afecta porque nosotros damos todo en cada partido, intentamos hacer siempre lo que el míster nos pide en cada partido. No nos afecta e intentamos siempre ganar. Hay veces que ganamos otras veces que no, pero intentamos hacerlo siempre igual".

En este sentido, el defensa del Villarreal no tuvo dudas sobre que uno de los objetivos del equipo pasa por encajar los menos goles posibles: "No es un reto personal, es un reto del equipo entero, tanto hacer goles como intentar no encajar. Y cuantos más partidos no encajemos, al menos no perdemos y bueno, es un objetivo de todo el grupo y como siempre intentar por encima de todo que el Villarreal gane. Creo que ser honesto contestar lo que yo pienso y creo que el equipo está primero que todo siempre". Por último, Renato Veiga analizó el duelo ante el Getafe en El Coliseum de este sábado: "Sabemos que nos espera un campo complicado, por donde los equipos grandes ya han pasado y tienen dificultades. Pero nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, nuestro partido, como hacemos siempre, intentar hacer lo que el míster nos pide y tratar de sacar los tres puntos".