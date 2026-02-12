El Villarreal irrumpe por Amrabat entre las dudas del Betis

Mientras que en Heliópolis aplazan por ahora su decisión, la amenaza castellonense ha aparecido en escena como una nueva vía para el marroquí, lloviendo ya sobre mojado por la tendencia del Villareal

Instalados en los últimos años en un escalón similar, inmersos en las mismas batallas, empieza a ser habitual que Betis y Villarreal coincidan en los objetivos en el mercado y también que en La Cerámica se fijen en Heliópolis para reforzar su plantilla.

Así, hace dos veranos, el club castellonense ya abonó la cláusula de Ayoze Pérez y generó malestar en el seno verdiblanco, y ahora reaparece el fantasma amarillo, esta vez en la de Sofyan Amrabat, cuyo futuro el próximo verano se encuentra en el aire una vez termine su cesión en La Cartuja.

El Villarreal se fija en Amrabat mientras el Betis se lo piensa

En este sentido, la web Áfricafoot afirma que el Villareal se ha fijado el internacional marroquí de cara al curso venidero y que tiene previsto activar esta vía una vez que en el seno del club heliopolitano no tienen demasiado claro a día de hoy si lanzarse en verano a por su contratación definitiva.

Hasta su última lesión, el Betis estudiaba seriamente la posibilidad de ficharle en la próxima ventana, hasta el punto de que, según afirmaban en Turquía, así se lo habría trasladado al Fenerbahçe.

No obstante, ahora, sus problemas físicos y otras circunstancias no menos importantes como sus futuras participaciones en la Copa África y las exigencias económicas de la entidad estambulita han frenado la intención bética y aparcado por ahora los movimientos a la espera de su vuelta y el rendimiento que ofrezca.

Una dificultad añadida para el fichaje de Amrabat

Además, ESTADIO Deportivo apuntó ayer una dificultad extra para su incorporación, tanto en cuanto la afición del Fenerbahçe habría empezado a presionar al club para que no deje salir a Amrabat al considerar que podría resultar muy válido en el centro del campo en el próximo ejercicio. Esta postura podría provocar que en el Şükrü Saracoğlu solo le abrieran las puertas por un precio al que en ningún caso podrían acceder los verdiblancos.

De hecho, las cifras que surgieron allá por octubre en Turquía, donde aseguraban que pediría los 12 millones que pagó el último verano por la ejecución de la obligación de compra no encajan en el margen de acción del Betis, que solo se lo pensaría en cantidades más asequibles.

Entre las dudas verdiblancas ha aparecido el interés del Villarreal, que ya demostrado músculo económico para afrontar este tipo de operaciones y que garantizaría a Amrabat cumplir su deseo de continuar en el fútbol español. Antes de su lesión por el choque con Isco en el partido contra el Utrecht, el medio no escondía su intención de permanecer en La Palmera, pero actualmente existen más incertidumbre que certezas acerca de lo que ocurrirá el próximo verano.