Un importante regreso en una nueva sesión previa al Mallorca

Antony ya ha regresado a las sesiones de entrenamiento con el equipo verdiblanco, tras no haber podido ejercitarse ayer junto a sus compañeros, quedándose en el gimnasio en su recuperación de la pubalgia

El Real Betis ya se encuentra en el ecuador de la semana de preparación del duelo liguero que, este próximo fin de semana, le enfrentará al RCD Mallorca. No es que el rival esté en un momento álgido, con poca capacidad para poder mantener una regularidad de resultados, algo que explica que estén en esa lucha por los puestos de permanencia. Sin embargo, ya sabe bien uno de los equipos sevillanos cómo se las gasta el equipo de Arrasate en Son Moix, queriendo el equipo de Manuel Pellegrini dar un gran golpe sobre la mesa y seguir mostrando sus credenciales para la lucha por los puestos de la Europa League.

En estos días, dará comienzo también la ronda de Play-Offs de la competición europea. Un trámite que el equipo verdiblanco pudo evitar, un logro importante en una competición que ilusiona mucho. Apenas una derrota fue la que contabilizó la entidad de Heliópolis en toda la fase liguilla y la posibilidad de poder soñar con cotas altas está muy presente. Cuando dé comienzo la ronda de octavos, los béticos se enfrentarán a un maratón de partidos vitales, esperando recuperar a ciertas piezas importantes que están lastrando al equipo de Pellegrini. En la sesión de ayer, se recibieron buenas noticias en este sentido, ya que se vieron entrenando en solitario a Cucho Hernández, Chimy Ávila y Héctor Bellerín. Dentro del apartado negativo, el que no pudo ejercitarse junto al grupo fue Antony, que se quedó trabajando en el gimnasio por esas molestias de pubalgia que aún padece.

Finalmente, en el entrenamiento de esta mañana, ha regresado con el grupo el extremo brasileño. El jugador realizó sin problemas los ejercicios realizados por todos los jugadores, significando esto la mejor de las noticias para el equipo de Pellegrini. Por otra parte, no se observó a ninguno de los tres jugadores que ayer realizaron ejercicios en solitario en uno de los campos anexos a donde lo estaba haciendo el primer equipo. Por lo tanto, las bajas de la sesión han sido Cucho, Chimy Ávila, Bellerín, Isco, Lo Celso y Amrabat. También ha habido amplia presencia canterana, con Rodri Marina, Fabián Embalo, Borja Alonso y Dani Pérez junto a los pupilos del técnico chileno.

Poco a poco, el equipo ya se va preparando para ese importantísimo duelo en tierras baleares, que le puede servir para auparse en esa lucha por los puestos de la Liga de Campeones.