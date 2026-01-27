El Betis informa de la operación de Sofyan Amrabat, quien iniciará su recuperación en Ámsterdam: "Un pasito más cerca"

El centrocampista marroquí nacido en tierras neerlandesas ha sido intervenido este martes de su lesión en el tobillo y tendrá que ver desde los Países Bajos el choque de este jueves en La Cartuja entre sus compañeros del Real Betis y el Feyenoord de Rotterdam, uno de sus exequipos

El Real Betis ha informado que Sofyan Amrabat por fin ha sido operado de la lesión de tobillo que arrastra desde aquel desafortunado impacto que también dejó fuera de combate a Isco Alarcón y, como el malagueño, se ha sometido a una artroscopia después de forzar sin éxito para intentar ayudar a la selección de Marruecos en la recién concluida Copa de África en la que los 'Leones del Atlas' acabaron como subcampeones. El centrocampista ha sido intervenido con éxito en los Países Bajos y se quedará allí trabajando en su recuperación, sin fecha fija para su regreso a Sevilla.

El Betis anuncia la satisfactoria operación de Amrabat: "¡Un pasito más cerca, Sofyan!"

"El futbolista del Real Betis Balompié, Sofyan Amrabat, ha sido intervenido en el día de hoy en Ámsterdam. El internacional ha sido intervenido por el doctor Gino Kerkhoffs y ha estado acompañado por miembros de los servicios médicos del club. Se le ha realizado una limpieza articular de su tobillo derecho", explica el parte médico que ha sido compartido por los medios de la entidad a primera hora de la tarde de este martes, deseando una pronta sanación para el pivote marroquí: "¡Un pasito más cerca, Sofyan!".Asimismo, el club verdiblanco ha anunciado que Amrabat no regresará a Sevilla por el momento y se quedará en los Países Bajos. Una vez transcurran los necesarios días de reposo y cicatrización, el centrocampista cedido hasta final de temporada por el Fenerbahçe comenzará su primera fase de recuperación post quirúrgica en Amsterdan antes de retornar para completar el proceso de su vuelta a los terrenos de juego en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El Betis está encantado con su compromiso y actitud, como remarcó recientemente el presidente Ángel Haro.

Amrabat verá desde Ámsterdam el Real Betis - Feyenoord de la Europa League

Cabe recordar que Sofyan Amrabat nació hace 29 años en la ciudad neerlandesa de Huizen y comenzó su nómada carrera deportiva en la Eredivisie. Primero se formó en las categorías inferiores del HSV De Zuidvogels y del FC Utrecht, con el que dio el salto a la máxima categoría antes de ser traspasado al Feyenoord de Rotterdam; curiosamente, dos de los rivales del Real Betis en esta Fase Liga de la UEFA Europa League. Luego, el internacional marroquí pasó por Bélgica (Brujas), Italia (Hellas Verona y Fiorentina, en dos etapas), Inglaterra (Manchester United) y Turquía (Fenerbahçe) antes de llegar el pasado verano a España.

Al margen de Amrabat, el Real Betis ha comenzado la semana con otras 10 bajas por motivos físicos antes de recibir al propio Feyenoord el jueves y al Valencia, el domingo. Los tocados Antony dos Santos, Ez Abde y Nelson Deossa se han ejercitado este martes al margen del resto de sus compañeros; mientras que Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández, Junior Firpo e Isco Alarcón se han quedado un día más trabajando en sus respectivos procesos de recuperación.