El Betis empieza la semana con 11 bajas por lesión: Deossa, Antony y Abde trabajan al margen del grupo

A dos días de recibir al Feyenoord en el partido decisivo de la Europa League y a cinco días de jugar en La Cartuja contra el Valencia, en la jornada 22 de LaLiga, Manuel Pellegrini no recupera a ninguno de los ocho ausentes en Vitoria y arranca la preparación del duelo continental con otros tres futbolistas entre algodones

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la desapacible mañana de este martes, después de gozar el lunes de un día de descanso para reponer energías después de encajar el domingo ante el Deportivo Alavés su segunda derrota consecutiva después de haber caído el jueves en Grecia ante el PAOK de Salónica y en medio de una implacable pandemia de bajas. Tanto es así, que el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha contado hasta once ausencias en esta primera (y penúltima) sesión antes de recibir el jueves en La Cartuja al Feyenoord, en el desenlace de la Fase Liga de la UEFA Europa League.

Antony, Abde y Deossa empiezan la semana trabajando al margen del grupo

En los minutos abiertos a los medios de comunicación, el Real Betis se ha ejercitado con los renqueantes Antony dos Santos y Ez Abde trabajando al margen del grupo, después de que el marroquí acabase con molestias en el aductor y con una pubalgia haciendo mella en el brasileño -frustradísimo en Mendizorroza-. Además, Nelson Deossa también se ha quedado realizando trabajo individual. Quién sí ha estado con el resto de sus compañeros es Ricardo Rodríguez, quien regresó de Grecia tocado y no tuvo minutos en Vitoria tras llegar demasiado justo a una convocatoria de sólo 19 futbolistas (tres de ellos porteros).

Además, aunque está intentando recuperarse a tiempo de jugar contra el Feyenoord, Aitor Ruibal sigue sin poder estar a disposición de Pellegrini, quien arranca esta nueva semana con doble ración -Feyenoord y Valencia- con las mismas ocho bajas que lamentaba para el duelo del pasado domingo: la del propio Ruibal más las de Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández, Junior Firpo, Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, operado esta misma mañana. Además, cabe recordar que para el duelo liguero contra el conjunto ché tampoco podrá estar Natan de Souza, quien vio contra el Alavés su quinta cartulina amarilla y deberá cumplir un partido de sanción.

Pellegrini recluta a Ian Forns para el primer equipo del Betis: cuatro canteranos en el entrenamiento

Para intentar paliar este alarmante déficit de efectivos en pleno maratón de encuentros entre LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League y la Copa del Rey -con duelo en cuartos de final contra el Atlético de Madrid el próximo 5 de febrero-, Pellegrini ha vuelto a echar mano de la plantilla del Betis Deportivo. Así, además de los habituales Pablo García o Ángel Ortiz, este martes se ha ejercitado con el primer equipo Ian Forns, como gran novedad en un grupo en el que también estaban tres de los cinco canteranos que viajaron a Tesalónica: Rodrigo Marina, Jorge Oreiro y Dani Pérez.