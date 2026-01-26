Pellegrini explica el enfado de Antony, revela problema físico de Abde y señala errores: "Las desconcentraciones nos pasaron factura"

El técnico chileno ve justo ganador al Alavés y apunta al desgaste por la Europa y a las bajas, a la par que se refirió al cabreo de Antony y ve difícil recuperar futbolistas para el jueves

Manuel Pellegrini no puso paños calientes tras la derrota sufrida contra el Alavés y reconoció que el triunfo babazorro resultó justo por los méritos contraídos en el terreno de juego.

"Hicimos un partido que desgraciadamente se puso en contra a los dos minutos y lo mismo pasó en el segundo y ahí se decidió. Ese gol del primer tiempo logramos igualarlo con ocasiones, pero el segundo no por el desgaste del jueves, y creo que los tres puntos son muy merecidos por el Alavés. Ellos jugaron mejor", apuntó el chileno, que apuntó varios motivos para ofrecer una imagen tan decepcionante.

"Siempre hay explicaciones y motivos. Uno es que jugamos el jueves, llegamos el viernes por la tarde y volamos otra vez el sábado. A eso hay que sumar los ocho lesionados y la derrota en Grecia que anímicamente afecta. Encajamos gol al minuto y fuimos sintiendo el desgaste durante el partido", señaló Pellegrini, que señaló errores atrás en los dos goles a principio de cada tiempo.

Pellegrini señala a los errores atrás y se pronuncia sobre Abde y Antony

"Las desconcentraciones defensivas nos pasaron factura. Lo habíamos hablado, que metían muchos centros con delanteros potentes en juego aéreo. El segundo gol fue lapidario, fue una losa encima a pesar de que Chimy tuvo un gol. En el segundo tiempo no tuvimos capacidad de dar la vuelta. El marcador fue una losa y encima se sumó el desgaste de mitad de la semana", señaló.

Además, Pellegrini se pronunció sobre el descomunal enfado de Antony cuando fue sustituido y que cazaron las cámaras. "Antony salió molesto por el marcador, jugó con bastante dolor, pero por distintos motivos habrá tenido esa reacción", aclaró el míster, que reveló que Abde sintió molestias en el aductor: "Abde no se sabe qué tiene. Mañana veremos el informe médico qué es, si es molestia o lesión. Lo veremos mañana".

Pellegrini ve difícil recuperar a jugadores para el jueves

En este sentido, el míster señaló que "es difícil" recuperar a algún futbolista para el jueves y respondió sin dar pistas a la posibilidad de fichar en este mercado: "Ese tema no es para mí, no hablo de especulaciones. Se verá qué posibilidades hay en estos días, no quiero referirme a ese tema".

También tuvo palabras para el estreno de Iván Corralejo en LaLiga, aunque se focalizó más en la derrota: "Siempre importante que debuten jugadores, pero lo más importante es el resultado. Hay que darle mérito al Alavés, que hizo partido con mucha intensidad. No es fácil sacar puntos de visita, pero teníamos la intención de dar un paso importante. Hay que seguir manteniendo la línea. No es normal estar teniendo ocho o nueve bajas jugando tres competiciones. Eso hace la carga mucho más pesada".