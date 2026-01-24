España - Dinamarca, en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

La derrota en el anterior partido frente a Noruega deja a los chicos de Jordi Ribera sin margen de cara a intentar la clasificación para semifinales

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el decisivo partido que disputa España ante Dinamarca en el Europeo de balonmano , ya que los Hispanos estarán eliminados en caso de no lograr el triunfo en este choque que comienza a las 18:00 horas de hoy sábado 24 de enero . ¡Empezamos!

El seleccionador español ya ha elegido a los 16 jugador que se batirán contra los nórdicos, dejando fuera de tal encuentro a Natan Suárez y Javi Rodriguez .

El fantástico pabellón danés acoge un nuevo partido de España, en esta ocasión jugando contra una Dinamarca que estará arropada enormemente desde la grada .

Si España quiere seguir con vida debe ganar a una Dinamarca que ostenta los títulos de campeona mundial y olímpica . En París 2024 firmó un excepcional torneo que culminó con una paliza ante Alemania (39-26) en la pelea por el oro. Ya en 2025 , con Croacia como escenario, acabó justo con la selección anfitriona por 32-26 . Exacto, los daneses son un súper equipo.

¡Cinco minutos para el inicio del partido! Recordemos que a los Hispanos solo les vale la victoria para seguir con opciones de acceder a las semifinales del Europeo.

España lleva un solo gol en siete minutos... A los Hispanos les está faltando algo de elaboración.

(3-6) Buena defensa que no tiene continuidad al perder el balón España de manera inmediata. Otro tanto para los nórdicos .

Los Hispanos se la juegan ante Dinamarca. Tras dos derrotas consecutivas frente a Alemania y Noruega –ambas por un solo gol–, la selección española de balonmano no solo debe ganar los tres partidos que le restan en la segunda fases de grupos (main round), sino esperar otra serie de resultados. Por ello, batir a los nórdicos, uno de los tres anfitriones del torneo, es una salida de no retorno. Ganas y sigues en la pelea o pierdes y te marchas.

Con el equipo al límite de la eliminación, el capitán del equipo, Alex Djushebaev, entiende que es momento para estar concentrados al máximo y evitar este sábado 24 de enero (a partir de las 18:00 horas) esos pequeños errores que les condenaron anteriormente.

Evitar los pequeños errores

"Tenemos que minimizar las pérdidas, sobre todo, en los momentos importantes, que nos les demos la opción de correr y de marcar goles fáciles y luego estar muy sólidos en defensa. Creo que ahí tenemos que dar un paso adelante, porque son un equipo que ataca muy duro. Hay que levantarse lo antes posible y volver a lo que estábamos haciendo bien en los anteriores partidos. Por supuesto, tratar de corregir los errores, pero, sobre todo, centrarnos en lo que estamos haciendo bien y levantar el ánimo para seguir peleando", sentencia.

No le falta razón a la estrella de los Hispanos. El equipo ha competido bien en todo momento, pero esos detalles que marcan el resultado final han caído en su contra. ¿El gran ejemplo? El gol que se falló a puerta vacía contra Noruega cuando el rival parecía desesperado.

El reto, batir al campeón olímpico y mundial

Por cierto, en los enfrentamientos directos entre ambos combinados domina Dinamarca, ya que de 51 encuentros han vencido en 27 ocasiones por 21 de España, habiendo además tres empates.