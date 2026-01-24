España - Dinamarca, en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026
La derrota en el anterior partido frente a Noruega deja a los chicos de Jordi Ribera sin margen de cara a intentar la clasificación para semifinales
(8-11) Los Hispanos se agarran al partido.
Falla España desde los siete metros...
(7-10) Dinamarca recupera la máxima diferencia desde los siete metros.
(7-9) Dinamarca está prácticamente infalible cuando llegamos al ecuador del primer tiempo.
(7-8) ¡Qué pelotazo de Garciandía!
(6-8) Lauge recupera la diferencia de dos goles.
(6-7) Los Hispanos se ponen a uno con gol de Tarrafeta.
(5-7) Recuperan los Hispanos y gol de Gurri.
(4-7) Sordio marca, pero la defensa española sigue sin responder.
(3-6) Buena defensa que no tiene continuidad al perder el balón España de manera inmediata. Otro tanto para los nórdicos.
(3-5) Odriozola también suma para España.
(2-5) Garciandía rompe la mala racha, pero Dinamarca contesta al instante.
España lleva un solo gol en siete minutos... A los Hispanos les está faltando algo de elaboración.
(1-4) Y otra para dentro de los daneses...
(1-3) Johan Hansen amplía la diferencia.
Tarjeta amarilla para Serradilla.
(1-2) Los nórdicos le dan la vuelta al marcador.
Paradón de Nielsen.
(1-1) Dinamarca lo empata desde los siete metros.
(1-0) Garciandía mete el primero del partido.
¡Comienza el partido! Primera posesión para Dinamarca.
¡Suena el himno español en el Jyske Bank Boxen! A continuación el de Dinamarca
¡Cinco minutos para el inicio del partido! Recordemos que a los Hispanos solo les vale la victoria para seguir con opciones de acceder a las semifinales del Europeo.
Dinamarca, campeón olímpico y mundial
Si España quiere seguir con vida debe ganar a una Dinamarca que ostenta los títulos de campeona mundial y olímpica. En París 2024 firmó un excepcional torneo que culminó con una paliza ante Alemania (39-26) en la pelea por el oro. Ya en 2025, con Croacia como escenario, acabó justo con la selección anfitriona por 32-26. Exacto, los daneses son un súper equipo.
Historial de enfrentamientos directos entre España y Dinamarca
En los enfrentamientos directos entre ambos combinados domina Dinamarca, ya que de 51 encuentros han vencido en 27 ocasiones por 21 de España, habiendo además tres empates. Los Hispanos necesitan romper hoy esa dinámica histórica.
Ya están los Hispanos en el Jyske Bank Boxen
El fantástico pabellón danés acoge un nuevo partido de España, en esta ocasión jugando contra una Dinamarca que estará arropada enormemente desde la grada.
Habla Alex Djushebaev, capitán de la selección española
"Tenemos que minimizar las pérdidas, sobre todo, en los momentos importantes, que nos les demos la opción de correr y de marcar goles fáciles y luego estar muy sólidos en defensa. Creo que ahí tenemos que dar un paso adelante, porque son un equipo que ataca muy duro. Hay que levantarse lo antes posible y volver a lo que estábamos haciendo bien en los anteriores partidos", señala.
La convocatoria de Jordi Ribera para el partido ante Dinamarca
El seleccionador español ya ha elegido a los 16 jugador que se batirán contra los nórdicos, dejando fuera de tal encuentro a Natan Suárez y Javi Rodriguez.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el decisivo partido que disputa España ante Dinamarca en el Europeo de balonmano, ya que los Hispanos estarán eliminados en caso de no lograr el triunfo en este choque que comienza a las 18:00 horas de hoy sábado 24 de enero. ¡Empezamos!
Los Hispanos se la juegan ante Dinamarca. Tras dos derrotas consecutivas frente a Alemania y Noruega –ambas por un solo gol–, la selección española de balonmano no solo debe ganar los tres partidos que le restan en la segunda fases de grupos (main round), sino esperar otra serie de resultados. Por ello, batir a los nórdicos, uno de los tres anfitriones del torneo, es una salida de no retorno. Ganas y sigues en la pelea o pierdes y te marchas.
Con el equipo al límite de la eliminación, el capitán del equipo, Alex Djushebaev, entiende que es momento para estar concentrados al máximo y evitar este sábado 24 de enero (a partir de las 18:00 horas) esos pequeños errores que les condenaron anteriormente.
Evitar los pequeños errores
"Tenemos que minimizar las pérdidas, sobre todo, en los momentos importantes, que nos les demos la opción de correr y de marcar goles fáciles y luego estar muy sólidos en defensa. Creo que ahí tenemos que dar un paso adelante, porque son un equipo que ataca muy duro. Hay que levantarse lo antes posible y volver a lo que estábamos haciendo bien en los anteriores partidos. Por supuesto, tratar de corregir los errores, pero, sobre todo, centrarnos en lo que estamos haciendo bien y levantar el ánimo para seguir peleando", sentencia.
No le falta razón a la estrella de los Hispanos. El equipo ha competido bien en todo momento, pero esos detalles que marcan el resultado final han caído en su contra. ¿El gran ejemplo? El gol que se falló a puerta vacía contra Noruega cuando el rival parecía desesperado.
El reto, batir al campeón olímpico y mundial
Suena a Everest. Si España quiere seguir con vida debe ganar a una Dinamarca que ostenta los títulos de campeona mundial y olímpica. En París 2024 firmó un excepcional torneo que culminó con una paliza ante Alemania (39-26) en la pelea por el oro. Ya en 2025, con Croacia como escenario, acabó justo con la selección anfitriona por 32-26. Exacto, los daneses son un súper equipo.
Por cierto, en los enfrentamientos directos entre ambos combinados domina Dinamarca, ya que de 51 encuentros han vencido en 27 ocasiones por 21 de España, habiendo además tres empates.