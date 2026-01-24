Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 9 de fase de grupos hoy 23 de enero

Suecia da un paso de gigante en el Grupo 2 para ser uno de los equipos que se metan en las semifinales del torneo continental

La segunda fase de grupos del Europeo de Balonmano Masculino 2026 sigue su curso y en esta ocasión le ha tocado entrar en disputa a las selecciones del Grupo 2 de la main round, en el cual Suecia ha iniciado su andadura con autoridad para subrayarse como gran favorito de cara a estar en las semifinales del campeonato que organiza junto a Dinamarca y Noruega.

Los nórdicos tenían un duro compromiso frente a Eslovenia, justo la otra selección que partía con 2 puntos en esta segunda fase de grupos. Pues bien, aunque no ha logrado una gran diferencia al cerrar el choque por 35-31, sí que ha certificado su papel de favorita, siendo la única que se sitúa con cuatro puntos, justo la misma situación que vive Alemania en el Grupo 1.

En cuanto a los eslovenos, la derrota supone perder el segundo lugar del grupo en favor de Islandia, que extrañamente les supera en la tabla pese a perder por un tanto con Croacia (29-30). Los croatas también tienen dos puntos, pero su average es bastante peor que el de eslovenos y islandeses, lo que les deja por ahora en cuarta posición.

Hungría, Suiza y el único empate de la primera jornada de la main round

En una jornada repleta de emoción tampoco ha faltado la misma en el encuentro entre Hungría y Suiza. Pese a que los helenos comenzaron pisando a fondo el acelerador para colocarse hasta seis goles arriba el descanso, el paso al frente de la defensa húngara les permitió empatar y mantenerse con opciones de pasar a la final four del Europeo.

Los que tienen casi imposible avanzar en el torneo son los Hispanos. Derrotados el jueves por Noruega (34-35), a los chicos de Jordi Ribera solo les queda hacer pleno de victorias en lo que resta de fase de grupos –este sábado 24 de enero juega contra Dinamarca– para apurar las opciones de que una carambola les lleve a semifinales.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO 1

Resultados

Alemania 32-30 Portugal

España 34-35 Noruega

Francia 29-32 Dinamarca

Clasificación

1. Alemania 4 (+4)

2. Francia 2 (+1)

3. Portugal 2 (0)

4. Dinamarca 2 (+1)

5. Noruega 2 (-3)

6. España 0 (-3)

GRUPO 2

Resultados

Islandia 29-30 Croacia

Hungría 29-29 Suiza

Suecia 35-31 Eslovenia

Clasificación

1. Suecia 4 (+12)

2. Islandia 2 (0)

3. Eslovenia 2 (-1)

4. Croacia 2 (-8)

5. Hungría 1 (-1)

6. Suiza 1 (-3)