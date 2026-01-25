Alcaraz alcanza los cuartos del Open de Australia y desafía a la historia

El murciano supera al estadounidense, alcanza los cuartos de final en el Australian Open por tercer año consecutivo y firma un registro inédito en la historia del tenis: 13 cuartos de final de Grand Slam antes de cumplir 23 años

Carlos Alcaraz lo vuelve a hacer. Tras un partido en el que mantuvo la calma y la concentración, el de el Palmar entra por tercer año consecutivo a los cuartos de final del Open de Australia. La última pieza que le falta en el puzzle de los Grand Slams y en el que tiene la vista puesta, ganando hoy a Tommy Paul 7-6, 6-4 y 7-5.

Un imparable Carlos Alcaraz

Al murciano no lo para nada ni nadie. A sus 22 años, Alcaraz llega por treceava vez a los cuartos de final de un Grand Slam, algo que ningún tenista había logrado nunca. Entra así de nuevo en los libros de historia del tenis, aunque sigue pensando en poner toda la carne en el asador en un hipotética final. Ha sido también el único que no ha tenido ningún contratiempo, al menos por ahora y tocando madera. Sinner tuvo en la jornada del sábado un incidente con las temperaturas extremas australianas, lo que obligaron a activar el protocolo por condiciones climatológicas extremas. Y Djokovic estuvo a punto mandarlo todo al garete en un momento de nerviosismo en el que pudo acabar dándole a un recogepelotas y siendo descalificado.

Hoy contra Tommy Paul ha sido, tal y cómo nos prometían en rueda de prensa, un encuentro de alta tensión que el estadounidense afrontaba ''con ilusión, listo para ello, dando lo mejor y creyendo en uno mismo''. Pero en esta ocasión, no ha podido ponerle ante las cuerdas como si hizo en la pista dura del Masters 1000 Canadá, misma superficie que en Melbourne. Pero Carlitos en este partido demostró un temple infinito en un partido en el que tuvo los pies en la tierra durante casi tres horas.

Tommy Paul no lo ha puesto fácil

Alcaraz se ha llevado la victoria, pero al principio del encuentro no fue fácil cogerle las vueltas a Tommy Paul. Un experto en presionar, aunque la solvencia del murciano fue suficiente para llevarse el primer set. Esos momentos de duda al principio fueron los que hicieron que el murciano se viniese arriba, desgastando poco a poco al número 22 del tenis a pesar de sus estratagemas para intentar derrotar al actual rey del ranking ATP.

''Supongo que la forma de describirlo es que te asfixia. Te hace sentir que no tienes tiempo, te mete prisa. Hoy me dejó expuesto... Golpeé la derecha fatal, y él lo vio pronto. Intentaba hacer ese peloteo de derecha a derecha, y lo hizo mucho mejor que yo, eso es lo que sentí. Parecía que él conseguía todos los patrones que quería, y a mí me costaba mucho conseguir los que yo quería'', contaba el propio Paul tras el partido en rueda de prensa dejando claro que hay trucos que con Carlitos no se pueden usar. Ahora queda esperar a ver quién será su rival en cuartos de final, si Miñaur o Bublik.