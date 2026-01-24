Novak Djokovic iguala a Federer en Melbourne y alcanza las 400 victorias en Grand Slam

El serbio volvió a convertir Melbourne en el escenario de su leyenda, superando a Botic Van de Zandschulp y pasando a los octavos de final del Open de Australia

Novak Djokovic es imparable, volviendo a cumplir historia hoy 24 de enero de 2026. El serbio se impuso a Botic van de Zandschulp 3-6, 4-6, y 6-7(4) metiéndose por 18ª vez en la segunda semana del Open de Australia. Todo un hito que se agranda al ser consciente de que ha superado a otro de los reyes del 'Slam de la Felicidad', Roger Federer.

Dos nuevos logros para el historial de Djokovic

400 victorias en Grand Slams no es un logro que se consiga todos los días. Y Djokovic lo ha conseguido, además, un una cifra redonda: desde que comenzó su andadura en el los grandes del tenis hace ya casi 20 años, tan solo ha sido derrotado en 55 ocasiones, con un porcentaje de victorias del 87,9% muy difícil de superar. Pero este no ha sido el único hito que ha conseguido en el encuentro ante Botic van de Zandschulp.

Y es que también ha conseguido igualar a otra de las leyendas del Open de Australia, Roger Federer. Con su pase a octavos de final llega a su partido número 102 ganado en Australia, lo que le pone al mismo nivel que el suizo que se retiró en 2022. Esto significa que si ganase el próximo partido, el serbio se pasaría a superar a otra de las leyenda del tenis de las dos primeras décadas de los 2000.

Una competitividad con riesgo

A pesar de que a se tuvo que retirar de algún entrenamiento en la previa al Open de Australia, el serbio ha demostrado que le queda cuerda para rato. Ya son 70 las ocasiones en las que Djokovic ha pisado unos octavos de final en un Grand Slam. Aunque por un segundo, su continuidad en el torneo peligró por un pelotazo que casi golpea a una recogepelotas, lo que hubiese significado la descalificación automática del torneo.

El partido cambió completamente de tercio en el segundo set, requiriendo Botic van de Zandschulp asistencia médica para tratarse el hombro. Un antes y un después ya que Djokovik se salió un rato del partido, desconcentrándose y agobiándose al ver que no podía solucionar la situación. Pero, finalmente, pudo atar cabos y llegar directo hasta la victoria. El diez veces campeón de Australia tardó poco menos de tres horas en resolver el encuentrp contra el neerlandés. Jugará la siguiente ronda contra el checo Jakub Mensik, el que fue el verdugo de Rafa Jódar y que hoy ha ganado sin muchas complicaciones al estadounidense Ethan Quinn.