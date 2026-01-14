Djokovic dosifica cargas tras retirarse de un entrenamiento en Melbourne

El serbio afronta el Open de Australia con la ambición intacta a sus 38 años, aunque ha preocupado en el entrenamiento previo al primer Grand Slam del año del cual se ha retirado a los 12 minutos

Novak Djokovic jugará este enero su Open de Australia número 21, siendo con diferencia el torneo de Grand Slam donde ha tenido más éxito. De hecho, es el máximo ganador histórico de la competición masculina desde su debut en 2005. De hecho, es infalible en las finales, ha ganado las 10 en las que ha participado. Pero los años no perdonan a nadie y para hacer frente a este Grand Slam tendrá que dosificar su energía, ya que se ha retirando a los 12 minutos de comenzar su entrenamiento con signos de dolor en el cuello.

Competir al máximo, el objetivo de Djokovic

En la pasada edición, Novak Djokovic llegó a semifinales tras un combate a todo o nada en cuartos de final contra Carlos Alcaraz. Pero todo se torció en las semifinales donde se veía las caras con Alexander Zverev, sufriendo el serbio un desgarro muscular en el muslo izquierdo. Esto le hizo retirarse después de un primer set muy ajustado en el tie-break (6-7) donde decidió que no podía continuar.

Tras un 2025 marcado por esa lesión en Australia y otras molestias, Djokovic ha centrado su pretemporada en llegar al 100% a Melbourne Park para intentar ganar su número 11 en el torneo. De cara a esta temporada, su baja en el torneo de Adelaida 2026 hizo saltar las alarmas, ya que a través de sus redes sociales explicó que ''no estaba del todo preparado físicamente para competir'' recién comenzada la temporada. También ha querido dejar claro que la prioridad son los Grand Slam, dejando de lado los torneos que puedan impedirle disfrutar de los cuatro grandes.

Adolorido en la previa del Open de Australia

En el Rod Laver Arena ha llevado a cabo una sesión de entrenamiento con Daniil Medvedev. Eso sí el ritmo ha sido bajo y alejado de la intensidad de algunos de sus rivales, que apuestan por una potencia alta. Un compás sin grandes esfuerzos para evitar las lesiones, perdiendo 7-5 en el set de entrenamientos en la sesión matutina. Por la tarde no duró más de 12 minutos, viéndose obligado a parar y a que su fisioterapeuta le atendiese debido a dolores en el cuello.

Una situación que deja un mal sabor de boca tras su ausencia en Adelaida y, como no, de sus sesiones de entrenamiento en Melbourne. Unas señales de fatiga que enciende todas las alarmas, a la espera de ver la evolución que va teniendo en la cuenta atrás para conocer el cuadro del Open de Australia.