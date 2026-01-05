Novak Djokovic se baja de Adelaida y llegará a ciegas al Open de Australia

Novak Djokovic ha decidido dar un paso atrás y no estará en el ATP 250 de Adelaida, por lo que llegará al Open de Australia sin haber pisado antes la pista este 2026

La temporada 2026 no ha comenzado de la mejor manera para Novak Djokovic, pues por lo pronto lo ha hecho con un retraso. El serbio iba a saltar por primera vez a la pista para disputar el ATP 250 de Adelaida como paso previo al Open de Australia, primer gran objetivo del curso, sin embargo, no será así, ya que este lunes ha anunciado su baja. Por eso mismo hasta Melbourne cuando podamos ver en acción al ganador de 24 Grand Slams.

En una historia en su cuenta de Instagram ha anunciado la decisión, la cuál se debe a motivos físicos: "A todos mis fans en Adelaida: desafortunadamente, no estoy del todo preparado físicamente para competir en el Torneo Internacional de Adelaida la próxima semana". En la misma publicación deja claro su malestar por tener que tomar este camino:“Personalmente es muy decepcionante para mí, ya que tengo muy buenos recuerdos de haber ganado el título allí hace dos años.“Tenía muchísima ilusión de volver, porque realmente me sentí como si estuviera jugando en casa“.

Ahora 'Nole' va esperar hasta el Open de Australia, su primer gran objetivo del año y donde el año pasado tuvo que retirarse en semifinales tras una gran victoria contra Carlos Alcaraz en cuartos, en la que se lesionó. No obstante, este 2026 espera llegar lo mejor posible para pelear por su undécima corona en el Grand Slam 'aussie': "Ahora me concentro en mi preparación para el Open de Australia y espero llegar pronto a Melbourne y ver a todos los fanáticos del tenis en Australia”.

También dice adiós a la PTPA: "Mis valores ya no están alineados con la dirección de la organización"

Ha sido un día de grandes sorpresas del serbio, que ha anunciado su ruptura con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que protege los derechos de los tenistas, por las "persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en la que se ha representado" su imagen. Así dice adiós, a este sindicato que fundó con el canadiense Vasek Pospisil en el 2021 y que reúne a los 500 mejores jugadores del mundo ATP y WTA. Así se ha mostrado al respecto: "Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización".