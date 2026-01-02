El Open de Australia invita a Venus Williams

Tras su regreso a las pistas en 2025, el Open de Australia ha querido rendir homenaje a una de las grandes leyendas de la WTA e invitará a Venus Williams a su edición 2026

El tenis femenino va a seguir teniendo una leyenda en sus pistas: Venus Williams. Una vez que se ha confirmado que Serena Williams no iba a volver a las pistas pese a entrar en las listas de control antidopaje, su hermana mayor si que seguirá intentándolo. Ya lo hizo hace algo menos de un año cuando estuvo en varios torneos durante la gira de pista rápida al aire libre por Estados Unidos. Pero ahora será antes incluso, en concreto en el Open de Australia, pues el primer Grand Slam del año ha optado por darle una invitación a la veterana de 45 años.

Williams ha recibido la octava y última invitación para competir en el cuadro principal en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero. Con esta invitación, Venus volverá a un torneo que no juega desde 2021, convirtiéndose en la mujer de más edad en participar en este torneo de Grand Slam que abre la temporada, superando el récord que anteriormente tenía la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda de 2015. Tras la noticia, Williams no escondió su satisfacción: "Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera".

Una carrera para el recuerdo

La veterana estadounidense, finalista individual en 2003 y 2017, cuenta en su palmarés con siete grande, cinco en Wimbledon y también dos del US Open. Mientras que en el Open de Australia alcanzó las semifinales en 2001 y otros seis cuartos de final, lo que contribuyó a su récord de victorias y derrotas en el torneo de 54-21. También fue cuatro veces campeona de dobles, en 2001, 2003, 2009 y 2010 junto a su hermana Serena, y ganó el título de dobles mixtos con Justin Gimelstob en 1998.

Craig Tiley, director del evento, ensalzó a la leyenda yankee: "Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia". Además, antes de estar en Melbourne, Williams disputará el torneo de Auckland en Nueva Zelanda, que se celebrará del 5 al 11 de enero, por lo que tendrá cierto rodaje de cara a hacer un buen papel pese a su avanzada edad.