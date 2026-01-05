La historia se repite para Jaume Munar ante Taylor Fritz y la United Cup se pone imposible

Jaume Munar ha rozado la hazaña contra Taylor Fritz, sin embargo, en un tercer agónico no ha podido rematar su gran partido y ha terminado cediendo en el 'tiebreak', diciendo adiós a las opciones de España en la United Cup

Tres bolas de break, esa es la cosecha de Jaume Munar en el tercer set de su partido de la United Cup ante Taylor Fritz, sin embargo, no ha sido capaz de aprovechar ninguna de ellas, dando alas al jugador de San Diego, que ha terminado ganando el duelo en el desempate de esta tercera y definitiva manga. Ha sido el segundo 'tiebreak' que ha ganado el 'yankee' tras hacer lo propio en la primera manga, y aunque el balear ha crecido para ganar con mucha solvencia la segunda, en la decisiva ha pinchado, por lo que España dice adiós a casi todas sus opciones de pasar de ronda en esta United Cup.

De menos a más

Munar llegaba al partido sabiendo que dependía de él multiplicar las opciones españolas, pues Jessica Bouzas había hecho la machada dominando a Coco Gauff en el duelo que habría la eliminatoria. Esto sumado a que Fritz llegaba lejos de su mejor momento, como ya se vio ante Seba Báez, quien le ganó cómodamente, además de que una incipiente tendiditis en su rodilla le está lastrando. Aún así salió certero ante el balear, ganando sus saques y aunque le costaba presionar al resto, le servía con lo que estaba mostrando en la pista de Perth. Así llegó al desempate, donde cerró el set aprovechando dos 'minibreaks'.

En la segunda manga todo cambió. Munar creció y mucho, consiguiendo un quiebre y no dando la más mínima opción a Fritz. Estaba controlando con mucha facilidad al servicio y así cerró finalmente el parcial por 6 a 3. Fritz parecía tocado, sufriendo para seguir en los intercambios al español, mucho más fiable, cometiendo menos errores e incluso permitiéndose algunos lujos en forma de golpes agresivos.

Morir en la orilla

Tras este gran pase adelante con la igualada, Munar llegaba al tercer parcial con la flechita para arriba, aunque le quedaba rematarlo en la pista. Y ahí la historia fue muy diferente. Aunque lo rozó en el primer juego del set, donde dos bolas de break tuvieron la culpa, pero no las aprovechó. Esto le obligó a ir a contracorriente, hasta que terminó subiendo el nivel el yankee, que salvó otra oportunidad de quiebre y tuvo una de partido que no aprovechó y al final terminó llegando al desempate, donde ganó el partido. No está en su mejor momento Fritz, pero le sirvió para ganar agónicamente al español y ahora si ganan el dobles podrán estar de nuevo en la pelea por revalidar el título.