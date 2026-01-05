Jessica Bouzas gana el partido de su vida a Coco Gauff y España sigue soñando en la United Cup

Tras la dura derrota ante Argentina, España necesitaba un milagro contra Estados Unidos para apurar sus opciones de estar en la siguiente ronda y por lo pronto Jessica Bouzas ha dado el primer paso, sorprendiendo a Coco Gauff

España tuvo el honor de abrir la United Cup el pasado viernes, pero lejos de salir bien las cosas, tres duras derrotas ante Argentina limaron las opciones de pasar de ronda. Todo dependía de casi un milagro en la última jornada, ganar por 3-0 a la actual campeona, Estados Unidos. La dupla estrella 'yankee', Coco Gauff y Taylor Fritz, parecía un muro infranqueable para Jessica Bouzas y Jaume Munar, sin embargo, la jugadora gallega ha dado el primer paso logrando una de las grandes victorias de su vida ante la número 4 del mundo.

Un huracán nacido en Pontevedra

El camino de la hazaña ha comenzado a la grande para Jessica Bouzas, quien ha salido a la pista de Perth con todo. La gallega era consciente de que todo dependía de ella y si no ganaba las opciones se esfumarían. Y lo ha hecho, tanto que de salida la jugadora de Atlanta no ha sido capaz de controlar el empuje de Bouzas y muy pronto ha perdido el primer set por 6-1.

El segundo ha sido otra historia, especialmente por la mejora de la estadounidense al saque, mediante la cuál ha cimentado su camino en este parcial. La igualdad que tanto ha tardado en aparecer ha sido la tónica y el desempate ha sido necesario. En él Gauff ha puesto la igualada. Un pequeño bache que no ha hecho daño a Bouzas, pues ha salido con las ideas claras a la tercera manga, tanto que la ha cerrado por la vía rápida, por 6-0, logrando la que se puede considerar gran victoria de su vida a los 23 años.

En manos de Jaume Munar...y el dobles

Una vez que ha llegado la victoria de Bouzas sobre Gauff, que ha priori era la más difícil de las tres, ahora es el turno de Jaume Munar ante Taylor Fritz. La dura derrota del balear ante Seba Báez no es un buen precedente, sin embargo, la gran victoria del argentino contra el número 6 de la ATP permite soñar con todo. Además, el hecho de que saliera a la luz que Fritz está lidiando con una tendiditis en la rodilla abre un poco más las opciones de Jaume. No obstante, la realidad es que el yankee es uno de los mejores del mundo y Estados Unidos es el actual campeón, pero al menos hay opciones. Si consigue la victoria, todo dependería del dobles, pues el equipo español necesita el 3-0 para tener opciones de pasar de ronda si cuadran los resultados.