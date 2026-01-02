Munar se estrella ante Báez en su debut en la United Cup

Jaume Muna ha abierto la temporada 2026 en la United Cup ante Seba Báez y lo ha hecho con muchos problemas, tantos que el argentino ha pasado por encima de él en dos sets

España se presentaba a la United Cup con un equipo de alto nivel en el que destacaba la presencia del número 3 nacional y 36º jugador de la ATP, Jaume Munar. Tras un brutal 2025 en el que vivió el mejor año de su carrera, el balear decidió arrancar el nuevo curso en el torneo por equipos formando dupla con Jessica Bouzas, sin embargo, las cosas no han ido ni mucho menos bien para él. El argentino Seba Báez ha sido su primer rival y le ha endosado una dura derrota en dos sets.

Munar tenía ante sí un reto que sobre el papel le venía bien. Ninguno de los dos es ni mucho menos un especialista en pista rápida, aunque el crecimiento del español en esta superficie le hacía tener cierto favoritismo sobre el albiceleste, pero nada más lejos de la realidad, pues el tenis tenía otra idea. Tras una hora y 43 minutos de juego ha sido Báez el más fuerte, cerrando el duelo en dos sets, por un doble 6-4, poniendo por encima a los suyos en esta primera ronda de la competición.

Báez acabó muy mal el 2025, con cinco derrotas seguidas en los últimos meses y sufriendo ante rivales menores, al punto de no haber ganado a un top 50 desde febrero. No obstante, ha comenzado de forma muy distinta contra Munar, a quien ha dominado a su manera, siendo mucho más sólido, fallando menos y forzando los errores de un Jaume a quien se le ha notado la falta de competición. Un duro golpe que es una muestra clara de que empezar las temporadas es duro y que Munar aún tiene mucho que perfilar de cara a lo que le viene este mes en Australia.

Todo en manos de Jessica Bouzas

Ahora el tenis español se agarra a Jessica Bouzas para tratar de seguir con vida en esta eliminatoria, pues la gallega disputará el segundo punto ante la argentina Solana Sierra. Una derrota de la de Pontevedra sería un golpe durísimo, pues perder dos puntos significaría decir prácticamente adiós a la competición, teniendo en cuenta que el otro integrante del grupo es el gran favorito y actual campeón, Estados Unidos. No sacar los puntos que quedan obligaría a Munar, Bouzas y compañía a hacer una machada imposible ante dos top tens como Taylor Fritz y Coco Gauff el próximo lunes 5 de enero, a la espera de lo que haga Argentina ante los yankees el sábado.