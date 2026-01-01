United Cup 2026: Jaume Munar y Jessica Bouzas lideran España abriendo el torneo contra Argentina

España inaugura la United Cup contra Argentina este viernes en Australia, con Mounar y Bouzas como líderes del equipo. La 'Armada' buscará un buen inicio en Perth y Sídney antes de medirse a Estados Unidos, vigente campeón del torneo

Arranca del 2 al 11 de enero la cuarta edición del torneo de tenis mixtos por equipos que marca el inicio de la temporada profesional. Organizado en conjunto por la ATP y la WTA, este evento se encarga de reunir a jugadores y jugadoras de alrededor del mundo para representar a sus países. Y arranca precisamente con la eliminatoria entre España y Argentina, dentro del grupo A, estando a la cabeza de la 'Armada' Jaume Munar y Jessica Bouzas en la cita que se organiza en Australia.

España se la juega al inicio

Nuestro país no tiene tregua en el arranque de 2026, con un inicio de película para la 'Armada': España ha quedado encuadrada en el grupo de la muerte junto a la actual defensora de la corona y doble campeona del tornero, Estados Unidos como tercera arista. El equipo ibérico llega a Austalia con la ilusión por las nubes, y acompañando a Jaume Munar y Jessica Bouzas con un espectacular equipo compuesto por Carlos Taberner, Andrea Lázaro, el veterano Íñigo Cervantes e Ivonne Cavelle-Reimers.

Munar, con la ilusión por las nubes

Todas las miradas están puestas en el mallorquín. Jaume Munar viene de completar la mejor temporada de su carrera en 2025 y llega a este recién estrenado 2026 con las expectativas muy altas, consolidándose como uan de las piezas claves del tenis español. Alcanzó el puesto 33 del mundo, su mejor marca histórica, a finales de 2025. Además, fue semifinalista del ATP 250 Hong Kong y tuvo un papel fundamental en la Copa Davis. El día 2 se enfrenta a Sebastián Báez, en el debut de la United Cup en Perth con un hueso duro de roer: el argentino ocupa el puesto 45.

Bouzas busca su redención ante una vieja conocida

La gallega vuelve al ruedo tras el amargo sabor de boca de la pasada edición, donde no pudo superar la fase de grupos junto a Pablo Carreño. La gallega regresa a la competición con una rival de alto voltaje: Solana Sierra. Ambas tenistas llegan en el mejor momento de sus carreras tras haber roto su techo en 2025. El destino quiso que las dos firmarán su récord en un Grand Slam sobre la hierba de Wimbledon, alcanzando los octavos de final.

Un torneo que no escatima en grandes nombres para representar a sus países, como la polaca Iga Swiatek, número 2 del mundo, Emma Raducanu, o la pareja de oro de Grecia: Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari.