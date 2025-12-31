Alcaraz y Swiatek pueden firmar una hazaña inédita en el Open de Australia 2026

El murciano y la polaca están ante una oportunidad histórica: completar el 'modo carrera' del Grand Slam y entrar en el selecto grupo de tenistas. Si ambos levantan el trofeo en Melbourne, firmarán una hazaña nunca vista, ya que jamás dos jugadores han cerrado el círculo de los cuatro grandes en el mismo año

El 2026 puede llegar cargado de éxitos para Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, que tan solo les queda el Open de Australia para sumarse a la selecta lista de tenistas de la Era Open que han conseguido 'pasarse' todos los Grand Slam. Una lista corta pero intensa, que si nos restringimos a la Era Abierta se reduce incluso más, quedando seis mujeres y cinco hombres.

Career Grand Slam, el objetivo de Alcaraz y Swiatek

Que difícil es soñar con ganar los cuatro Grand Slam, pero más complicado es aún conseguirlo. Si no que se lo digan a Carlos Alcaraz y a Iga Swiatek, dos pesos pesados a los que tan solo les queda un hueso duro de roer, una competición con nombres y apellidos: el Open de Australia. Este 2026 puede comenzar con el mejor pie para la historia del deporte si ambos se coronasen como ganadores, ya que que dos tenistas lo consigan en un mismo año sería algo completamente inédito.

Nunca se ha dado la situación en la que dos tenistas consigan completar el Career Grand Slam en el mismo evento. La razón de que nunca se haya dado esto es de lógica, ya que es muy raro que tanto el tenista femenino como el masculino lleguen a la misma edición faltándole justamente esa pieza para completar el puzzle. Aunque también hay un añadido para Carlos Alcaraz en este Open de Australia, y es que si lo gana, arrebataría a Rafa Nadal el récord de ser el más joven en conseguir los cuatro títulos con 24 años, mientras que el murciano tiene ahora mismo dos años menos.

Salirse del tiesto para hacer historia

Eso sí, para conseguir su hazaña tendrán que luchar contra dos pesos pesados que para muchos están considerados como los favoritos para sumar este torneo, Sabalenka y Sinner. A Carlos Alcaraz se le resiste Melbourne, estando su techo hasta ahora en cuartos de final. La gran duda es como se adaptará a la pista rápida tras el parón invernal, para lo que ya está entrenado.

Por otro lado, Iga Swiatek ha demostrado en este 2025 su poder ganando Wimbledon en 2025, haciendo que su confianza aumentara en superficies diferentes a la tierra batida. Además de a Sabalenka, tendrá que pasar por encima de Madison Keys y una sólida Coco Gauff. El principal reto de la polaca será el calor extremo de Melbourne y la velocidad de la bola.

Era Open, los tenistas que lo han conseguido