Swiatek vuelve a lo grande y manda un claro mensaje para el Open de Australia

La polaca ha disputado un partido exhibición frente a Elena Rybakina y ha mostrado una mejoría notable en su servicio. No se quiere meter presión para el certamen oceánico, pero irá a por todas

Es momento de pretemporada en el tenis y de exhibiciones para intentar alcanzar el estado físico más óptimo posible de cara al nuevo curso que comienza el próximo mes de enero. Y con ello, de probar diferentes recursos para intentar mejorar en el juego. Y eso es precisamente lo que ha mostrado Iga Swiatek en su reaparición en las pistas.

La polaca ha regresado y lo ha hecho para mostrar su mejor cara. Ha sido ante Elena Rybakina (6-3 y 6-3), en un partido de exhibición disputado en Shenzhen (China) y en un duelo en el que ha mostrado una notable mejoría en su servicio, con un cambio técnico evidente. La número dos del mundo ha dejado a los aficionados chinos presentes todo un recital de sus mejores recursos: dejadas, passing shots, winners, etc.

"Todo el mundo quiere ser número uno, por lo que sería fantástico volver a esa posición, pero ahora estoy centrada en trabajar y en cambiar algunas cosas a nivel técnico. Si me enfoco en el proceso, los resultados acabarán llegando", afirmó antes del duelo.

Tras el mismo, se ha intentado quitar presión de cara el primer Grand Slam de la temporada: "No tengo ningún objetivo en específico para ningún torneo. La temporada dura once meses, y nunca sabes cuándo vas a llegar a tu punto más alto de nivel. Vamos a ir paso a paso, y ahora a centrarnos en la gira que termina en el Open de Australia. El objetivo es jugar bien". Todo esto lo afirmaba con una sonrisa de oreja a oreja, sabedora de la gran oportunidad que tiene entre manos.

Cabe recordar que el año pasado fue eliminada en semifinales ante Madison Keys, que le rompió el servicio hasta en ocho ocasiones en apenas tres sets.

El cambio técnico en el saque de Swiatek

El gran cambio técnico que se observó en dicho partido fue en el servicio de Swiatek. Normalmente, Swiatek mantenía mucho más separado el pie trasero a la hora de realizar la mecánica de saque, mientras que en el partido ante Rybakina lo hacía con los pies mucho más juntos.

La hoja de ruta de Swiatek para 2026

Y para intentar llegar a tope al Open de Australia, se ha trazado una hoja de ruta que ya ha comenzado. Así, ahora disputará varias exhibiciones más: ante Xinyu Wang este sábado y el domingo jugará con Valentín Vacherot un partido de dobles mixto ante Andrey Rublev y Elena Rybakina. Y su primera participación oficial será en la United Cup, a partir del 5 de enero (jugará ante Eva Lys).