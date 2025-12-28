Pesimismo en el futuro de Carlos Alcaraz: “Cuando Ferrero no ha estado presente en los últimos años, no juega tan bien"

El exdoblista Todd Woodbrige ha sido uno de los más críticos con la separación de Ferrero y Alcaraz, confesando sus dudas en torno a que el murciano vuelva a ser el mismo

El 2026 va a ser un año clave para Carlos Alcaraz. Tras romper con Juan Carlos Ferrero después de siete años de exitosa colaboración, al murciano le toca ahora afrontar una realidad diferente, en la que no estará en su banquillo su mentor. Si algo tiene esto es que le va a obligar a cambiar muchas cosas, especialmente en lo que se refiere a los partidos, pues el día a día no cambiará en exceso con Samu López, hasta ahora el segundo técnico. Solo que cuando en la pista busque respuestas a sus dudas, ahí echará de menos al exnúmero 1 del mundo.

Precisamente un exnúmero 1 del mundo, en este caso de dobles, como Todd Woodbridge, ha recalcado sus dudas sobre lo que puede suceder una vez que se ha producido este gran cambio en el banquillo del murciano: “Creo que va a ser muy difícil para Carlos ganar un major el año que viene. Sabemos que es lo suficientemente bueno. Pero ese cambio, a estas alturas de su carrera, me parece alucinante”.

Y es que en su cabeza se ha separado el que es uno de los mejores dúos entre jugador y entrenador que jamás haya visto el tenis mundial, por lo que superar esa ruptura va a ser un desafío muy grande para el de El Palmar: “Cuando Juan Carlos no ha estado presente en los últimos años, Alcaraz no juega tan bien. Se le puede ver mirando a las gradas, un poco inseguro de sí mismo, y le llevará meses asentarse”. No obstante, no sería la primera vez que una gran estrella cambia de entrenador y sigue manteniendo buenos resultados.

Melbourne, objetivo prioritario

El Open de Australia es para Carlitos el gran objetivo del año, al punto de confesar que realmente cambiaría ganar los dos grandes que se ha llevado este 2025 a cambio de conquistar el torneo de las antípodas. El motivo no es otro que cerrar el Grand Slam, pues a sus 22 años esto le convertiría en el más joven en hacerlo. Tras los dos Roland Garros, los dos Wimbledon y los dos US Open, llevarse un Open de Australia es lo único que le falta. Sin embargo, hasta ahora ha sido su gran kryptonita, pues ni siquiera ha conseguido pasar de cuartos de final, con derrotas tan dolorosas como la de este 2025 contra Novak Djokovic o la de 2024 ante Alexander Zverev.