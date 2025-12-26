Jack Draper confirma su presencia en el Open de Australia

El tenista británico ha emitido un video en el que ha comunicado que está recuperado de su lesión y que, por lo tanto, disputará el primer Grand Slam de la temporada

La primera gran duda del Open de Australia 2026 ha sido resuelta. El tenista británico Jack Draper, décimo jugador del mundo, lesionado en el brazo izquierdo desde septiembre pasado, ha anunciado que volverá a la competición al inicio del curso y que disputará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El jugador de Sutton, de 23 años, que llegó a ser la cuarta raqueta del circuito en junio pasado, se retiró en el Abierto de Estados Unidos. Lesionado, no se presentó al partido de segunda ronda ante el belga Zizou Bergs y anunció que daba por concluido el curso para recuperarse físicamente.

El campeón de Indian Wells en este 2025 y de Viena y Stuttgart - sus primeros éxitos- en el 2024, anunció su presencia el Melbourne en un video de un acto que fue publicado en redes sociales. "Si, jugaré en Australia. No ha sido la etapa mejor para mi. Estaba en una línea ascendente y me sentía muy bien. Y de repente me ocurre algo así. Hay dos opciones, o no hacer nada o seguir adelante. Seguí. Tienes éxito, luchas, pasa esto y luego vuelves a tener éxito", apuntó el jugador británico, finalista en la última edición del Masters 1000 de Madrid.

Quien no podrá hacer lo mismo es David Goffin. El belga ha anunciado que necesita más tiempo para recuperarse de sus problemas físicos, por lo que no llegará a tiempo para el certamen que se celebrará en Melbourne. El que fuese número 7 del mundo en su día sigue sin poder romper su maleficio australiano, donde su mejor resultado fue en 2017 y se quedó en cuartos de final.

Doce españoles aspiran al Open de Australia 2026 y ocho ya están en el cuadro final

Una vez sacada a la luz la Entry List definitiva del Open de Australia 2026 se han dado a conocer la docena de españoles que aspiran a colarse en el cuadro final del certamen oceánico.

En el cuadro masculino habrá seis representantes de la armada española dispuestos a ganarse un billete para el cuadro final: Carlos Taberner, Martín Landaluce, Roberto Carballés, Rafa Jódar, Dani Mérida y Pablo Llamas.

Y en el lado femenino, serán otras seis las tenistas españolas que aspiren a dicho premio en este primer 'Major' de la nueva campaña: Leyre Romero, Kaitlin Quevedo, Andrea Lázaro, Guiomar Maristany, Sara Sorribes y Nuria Párrizas.

Todos ellos tratarán de sumarse a los ocho tenistas españoles que ya están clasificados directamente por sus resultados de este último curso y por su posición en el ránking ATP o WTA. Son los casos de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez, en el cuadro masculino; y Paula Badosa, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa, en el femenino.