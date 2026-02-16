Álex de Miñaur avisa tras conquistar Rotterdam: ''Haré todo lo posible para ganar un Grand Slam''

El australiano suma a su palmarés un nuevo título mientras ya piensa en el futuro y en ganar uno de los grandes

Álex de Miñaur suma a su palmarés su undécimo título tras ganar el ATP 500 de Rotterdam. Un torneo que le arrebató sin piedad a Félix Auger-Aliassime con un contundente 6-3, 6-2 en un partido en el que el canadiense poco pudo hacer. Pero el australiano no se conforma con estar dentro del top 10, si no que tiene el objetivo a corto plazo de llevarse a casa un Grand Slam.

La ambición de Álex de Miñaur

Dicen que a la tercera va la vencida y en esta ocasión, así ha sido. El australiano llegó y pegó en la final del ATP 500 de Rotterdam que se le había resistido en las dos ocasiones anteriores debido a las manos de hierro de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los dos pesos pesados del tenis le arrebataron de las manos el premio. Pero en 2026 el torneo ha sido suyo, ya sin los dos grandes apuntados en la competición. El italiano ni se inscribió y Carlitos si que lo hizo, pero se borró tras llevarse el Open de Australia.

Pero la palabra 'conformarse' no está en el diccionario de Álex de Miñaur y por eso confiesa que quiere más, siendo su objetivo a largo plazo de hacerse con uno de los grandes: ''Durante toda mi carrera he preferido que mis actos hablaran por mí, pero no voy a negar que mi sueño es ganar un Grand Slam y haré todo lo posible para conseguirlo''.

Alcaraz le derrotó en Australia

Tremendo golpe se llevó en el Open de Australia, donde fue el ídolo local. A pesar de contar con el factor público a su favor, no pudo hacer nada para derrotar a un Carlos Alcaraz que iba imparable por la pieza que le faltaba en el puzzle de los Grand Slam. Un partido en el que De Miñaur luchó por el primer set, pero que poco pudo hacer al final, quedando el partido con un 7-5, 6-2 y 6-1.

''La derrota que sufrí con Carlos en Australia fue dura, pero me he recuperado rápido y el año es largo. Quedan tres Grand Slam y nueve Masters 1000, así que pretendo dar un paso adelante y conseguir el título en alguno de esos evento'', hablaba tras levantar el nuevo título. De hecho, se ha ubicado con esta victoria en la mejor posición de su carrera, sexto y ya piensa cómo mejorar: ''Para mí es fundamental ver que mi servicio hace daño. Conseguir más puntos gratis multiplica mis opciones de ganar un torneo importante. Necesito seguir incrementando mi porcentaje de primeros saques, creo que eso ha sido un gran factor limitante en mis enfrentamientos ante los mejores''.