Alcaraz - De Miñaur en directo: partido de Carlos Alcaraz de cuartos de final del Open de Australia 2026 hoy en vivo online

Carlos Alcaraz se enfrenta a Álex de Miñaur, sexto clasificado en el ranking ATP y rival a batir para romper la maldición de los cuartos de final

Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de cuartos de final del Open de Australia , en el que se enfrentarán Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur

Un partido muy especial para Carlitos, que nunca ha pasado de cuartos de final en el Grand Slam australiano , el único que le falta para completar la colección de los cuatro grandes

Parece que Alcaraz jugará antes de la hora que se le había estimado, ya que el partido entre Svitolina y Gauff ha terminado hace unos minutos. La ucraniana ha ganado 6-1 y 6-2 contra la tercera del ranking y se las verá en semis con Aryna Sabalenka

¡Llegan Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur a la pista para el calentamiento previo! El Rod Laver Arena se prepara para acoger este partido en plena ola de calor en Melbourne, con temperaturas que pueden superar perfectamente los 40 grados

Quien gane este encuentro, se las verá en las semifinales contra Alexander Zverev, que ha arrasado a Learner Tien con un marcador de 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6(3). El alemán se ha cargado sin apenas pestañear al ganador de las Next Gen ATP Finals

¡Otro zarpazo de Carlos Alcaraz! El español dicta sentencia en un juego donde movió a De Miñaur a su antojo por el fondo de la pista. Una derecha quirúrgica sella quiebre

Se pone interesante la cosa, y De Miñaur castiga las dudas de Alcaraz. El tenista de El Palmar pierde la renta tras un juego de máxima exigencia donde terminó entregando su servicio. Un 3-2 en el marcador que da alas al australiano

¡Juego para de Miñaur! Se iguala el marcador en un partido en el que la velocidad está siendo clave, poniendo el 3-3 aprovechando un nuevo error de Alcaraz en la red

¡Impresionante derecha cruzada de Carlos! Se pone serio el partido con un De Miñaur al que se le ha ido larga la bola. Saca el español para cerrar este primer set

¡Se pone calentito el partido! Punto de Alex de Miñaur que no cede en un enésimo vuelco al corazón en este primer set. El australiano saca las garras con un revés ganador que castiga la falta de contundencia de Alcaraz. Lo que parecía ya un camino despejado para el murciano se vuelve a enredar

¡Alex de Miñaur iguala el partido! Cinco iguales en el primer set, se avecina un partido exigente del que ya lleva 49 minutos de juego. El australiano ha sabido desestabilizar a un Alcaraz que no ha podido encontrar respuesta y acaba forzando el error

¡Genialidad de Alcaraz para el 6-5! Un partido en el que si pestañeas, te lo pierdes. Carlitos detiene el empuje de su rival y se asegura el desempate

¡Set para Alcaraz! Casi una hora ha durado, con un tira y afloja de manual. Se esperaba un partido de alta tensión y por ahora se está cumpliendo con creces. Carlitos se ha visto en un apuro curioso cuando De Miñaur recuperó terreno, pero ha podido resolverlo finalmente

¡Suma y sigue el murciano! Alcaraz pone la directa en el inicio del segundo set con un saque abierto para desplazar al australiano y un latigazo de derecha inapelable. Sube el 1-0 al marcador con un Carlitos que quiere poner ya tierra de por medios con De Miñaur, que ha comprobado como se las gasta

¡Alcaraz desquicia a De Miñaur! El español ha forzado el error del australiano pinchando hasta que el Demonio de Tasmania no ha podido más

Imparable Carlitos, que avanza a velocidad de crucero. No encuentra el rumbo Alex de Miñaur que intentó variar con un revés cortado para cambiarle el ritmo al español, pero la bola murió en la red. A ver que pasa ahora, el primer set también comenzó 3-0 y el australiano logró igualar el marcador

Empieza a arrancar de nuevo De Miñaur. El australiano se aferra a la pista con un servicio inapelable, con un latigazo que le permite estrenar su casillero en esta segunda manga

¡Vuelve a golpear Carlos Alcaraz! No quiere líos el de El palmar, que ha despachado su turno de saque con una autoridad impresionante. Un misil directo que deja clavado a De Miñaur y sube el 4-1 al luminoso

Un poco de tregua para De Miñaur con un juego en blanco. El de Sídney no ha encontrado oposición en este turno de servicio y despacha el juego sin conceder ni un solo punto.

¡¡Impresionante Carlitos!! El murciano saca el látigo con un revés cruzado de película. La velocidad punta de Alex de Miñaur se convirtió en una anécdota, era muy difícil sacar esa

¡Segundo set para Alcaraz! Que bien maneja el australiano los momentos complejos. Pero no fue suficiente contra el murciano, que se ha ido viniendo arriba con el paso de los minutos. De Miñaur lo tiene complicado contra Carlitos, que no quiere ceder para llegar a sus primeras semifinales en el Open de Australia

¡Juego en blanco para alcanzar el tercero! Carlos Alcaraz no da respiro, no concede tregua y no entiende de cansancio. Ha despachado su primer turno de saque con una solvencia aterradora, cerrando el juego con otro servicio marca de la casa que ha dejado a De Miñaur sin respuesta.

¡Alcaraz se adueña de la pista! Busca ya colocar una vez más el 3-0, Carlitos se motiva cada vez más mientras que De Miñaur se desinfla poco a poco al intentar mantener el ritmo

¡Vuelve Alcaraz por tercera vez consecutiva a poner el 3-0 en el luminoso! Que maravilla, está a solo tres juegos de las semifinales, aunque De Miñaur parece que no tiene en sus planes rendirse

Ruge Melboune por De Miñaur. El australiano saca fuerzas de donde no quedan para inaugurar su casillero en este tercer set. Un 2-1 que permite al australiano seguir en la pelea, alimentado por la grada

¡Alcaraz roza con los dedos la semifinal, está a dos juegos! No le tiembla el pulso al español, que ha fulminado este turno de saque con un servicio que ha quitado las telarañas de la línea.

¡¡Otro para Carlitos!! Alcaraz no ha tenido piedad. Aprovechando los errores de un De Miñaur desbordado, el español se sitúa con un contundente 5-1 en este tercer set. El lenguaje corporal de Carlos es de pura determinación

¡¡Carlitos se mete por primera vez en las semifinales del Open de Australia!! Dos horas y 15 minutos ha necesitado para pulverizar a un digno Alex de Miñaur. El murciano ha sellado el encuentro con un servicio directo, demostrando que está en su mejor nivel físico y mental. Sin rastro de dudas, Alcaraz ya mira hacia su próximo gran reto: el alemán Alexander Zverev. El sueño del título en Australia está más vivo que nunca

