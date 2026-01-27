Zverev confirma su regreso al primer plano en Australia: ''He trabajado mi tenis agresivo''

El alemán vuelve a competir, esta vez sin dolor, en el Open de Australia. El tenista alcanza las semifinales y confirma su mejor momento físico en más de un año

El número 3 del mundo avanza con paso firme tras ganar a Learner Tien 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Alexander Zverev le ha pasado por encima al ganador de las Next Gen ATP Finals. El alemán ya está preparado para las semifinales en las que se enfrentará con el ganador de la cita entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur. Precisamente sobre sus posibles rivales ha hablado en la rueda de prensa: ''Simplemente deseas un partido fantástico''.

Zverev se siente en su mejor momento

Llegar a semifinales en un Open de Australia no es moco de pavo, y el lo sabe bien, ya que el año pasado llegó a la final en la que Jannik Sinner le barrió 6-3, 7-6 (4) y 6-3. Aunque el alemán deja el pasado atrás, confesando en rueda de presa que está en su mejor momento: ''Los últimos diez días me sentí bien, lo cual es muy agradable, y sin dolor, algo que no había sentido en mucho tiempo, probablemente en 12 meses. Es un buen punto de partida, me siento bien. Siento que estoy jugando bien. Me siento feliz en la pista porque juego sin dolor y a un buen nivel. Por supuesto, ganar siempre ayuda. Cuando ganas, automáticamente eres más feliz como deportista, pero mi mejor tenis, diría que probablemente fue en Roland Garros 2022, cuando me lesioné. Ese fue probablemente mi mejor tenis''.

Precisamente ese es el objetivo de Zverev, poder jugar sin lesiones para dar todo de sí: ''Es una lucha constante. Cuando lidias con lesiones, con ciertos dolores y molestias, y sientes que no puedes hacer todos los movimientos con libertad, también te cansas mentalmente. Entonces, quizás no intentes tanto ir a por tus golpes. Quizás no dependas tanto de tu cuerpo, pero también he trabajado en mi juego. He trabajado en mi tenis agresivo. Si esas cosas me funcionan, creo que el éxito también llegará''.

Sus posibles rivales en las semifinales

También ha dejado un espacio para hablar sobre sus posibles rival en la semifinal, que está entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur: ''Quizás los mejores jugadores sienten más presión al principio por no caer demasiado pronto. Cualquiera que juegue en semifinales, Carlos o Alex, son grandes jugadores. Simplemente deseas un partido fantástico. En mi caso, sigo persiguiendo ese ansiado Grand Slam. Claro que todavía quiero lograrlo, pero también quiero disfrutar del tenis. Ahora mismo lo estoy haciendo, y eso es lo más importante para mí''