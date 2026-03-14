Presentado el "Foro Centenario del Real Club de Tenis Betis", marcando el inicio de las celebraciones de esta efeméride

El Real Club de Tenis Betis ya se prepara para una fecha importante, como es la de su centenario, con la presentación de un foro que marca el inicio de distintos actos en honor a esta efeméride

Sevilla es una de las ciudades que más respira tenis por los cuatro costados. Muchas son las personas que practican esta disciplina en muchas de las pistas disponibles para ello, aparte del seguimiento de las grandes estrellas que este deporte tiene, lo que convierte al tenis casi en un estilo de vida para muchos sevillanos. Una de las instituciones que más vela por eso es el Club de Tenis Betis, situado en el barrio del Porvenir. Son muchas las generaciones que han pasado por esas pistas, sirviendo para ver a grandes estrellas hacer sus primeros pasos sobre el albero, siendo el mejor caso el de Rafael Nadal o Alcaraz.

Este club se prepara para una importante efeméride, ya que en 2029 contará ya con cien años de existencia. Para esta cita, se están preparando de la mejor manera posible y, en los años anteriores, son varios los actos que se están constituyendo. El pasado miércoles, el Teatro de la Fundación Cajasol fue el escenario de la puesta de largo del Foro Centenario del Real Club de Tenis Betis, un espacio de reflexión y encuentro que marca el inicio de las celebraciones por los cien años de vida de esta emblemática institución sevillana.

El acto ha contado con una importante presencia de autoridades autonómicas, que no han dudado en acudir a una cita importante para la ciudad de Sevilla. Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha querido resaltar la gran dimensión del Club de Tenis Betis. "Andalucía celebra con orgullo este siglo de historia de un club que ha sabido transmitir los valores del deporte. Es un club que viene a aportar y en su centenario se va a encargar de seguir aportando, como ya lo hizo en la transformación social del 1929. Queremos seguir transformando Sevilla y Andalucía con el respaldo de las instituciones", declaró. También tuvo la ocasión de intervenir Carmen María Tena, Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, que quiso resaltar el apoyo del consistorio al club. "Desde el Ayuntamiento se seguirá de cerca este centenario. El Real Club de Tenis Betis es testigo del crecimiento y la formación de la ciudad. Han mantenido su esencia a lo largo del camino recorrido y se ha convertido en un referente deportivo de la ciudad".

De esta forma, poco a poco ya se va preparando una importante cita para una institución casi centenaria de la ciudad de Sevilla y que ha acompañado el crecimiento de la ciudad con la pasión por el tenis.