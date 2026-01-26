Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en cuartos de final del Open de Australia

El murciano se enfrentará en cuartos de final a un hueso duro de roer y uno de los favoritos del público local en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz avanzó hasta los cuartos de final tras derrotar a Tommy Paul en el mejor partido del murciano hasta la fecha en el Open de Australia, con un gran temple y solidez en el juego. Una fase decisiva en la la conquista de las Antípodas en la que se volverá a encontrar con un viejo conocido en las fases avanzadas de los campeonatos: Álex de Miñaur.

La estadística de encuentros entre el español y el australiano es contundente y positiva para Carlitos, ganando los 5 partidos en los que se han enfrentado. Esto incluye dos finales, la de Queen's 2023 y la de Róterdam 2025. La única vez que se vieron las caras en un partido de cuartos de final fue precisamente la temporada pasada en Barcelona.

El murciano llega en modo apisonadora a los cuarto de final, sin ceder ni un solo set y despachando a Tommy Paul en los octavos con una solvencia impresionante. Pero cuidado, el 'Demonio de Tasmania' juega en casa y eso se nota, ya que si el partido se alargase la presión ambiental podría ser un examen para la madurez de Alcaraz. A Alexander Bublik se lo llevó por delante en la última ronda en poco más de hora y media. Es además uno de los jugadores más rápidos del circuito, con una capacidad defensiva impresionante y ganando más del 80% de sus primeros servicios en este Open de Australia.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Álex de Miñaur?

El partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur correspondiente a los cuartos de final del Open de Australia 2026 tendrá lugar el martes 27 de enero en el último turno de la pista Rod Laver Arena, sobre las 11:00 española. Todo dependerá del encuentro que tendrá lugar inmediatamente antes, entre Coco Gauff y Elina Svitolina.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Álex de Miñaur

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo podrás seguir toda la actualidad.