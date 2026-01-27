Carlos Alcaraz barre a De Miñaur y entra por primera vez en las semifinales del Open de Australia

El murciano ya está donde siempre había querido en este Open de Australia, firmando una exhibición de poderío arrollando al ídolo local en poco más de dos horas

La velocidad de Alex de Miñaur no ha podido con al astucia de un imparable Carlos Alcaraz. El murciano no cede ningún set en un partido en el que ha sido puro espectáculo en dos horas y 15 minutos. El australiano hizo sufrir bastante al español en el primer set, pero después de ese ajustado comienzo, Carlitos sacó las garras y fue directo a por la victoria por 7-5, 6-2 y 6-1.

Carlos Alcaraz resiste a los ataques del primer set

Si ha habido un momento tenso en el encuentro, ese ha sido el primer set, que comenzó como una auténtica batalla campal. De Miñaur, apoyado por el cariño de su público local, puso en algún que otro aprieto a Alcaraz que iba ya ganando los tres primeros juegos. Llegó incluso a igualarse con Carlitos, aunque tras 58 minutos de tensión y con 6-5 a favor, el murciano consiguió cerrar la manga.

A partir de este momento, el partido estuvo serigrafiado con el nombre y apellidos de el de El Palmar. Carlitos puso la directa en el segundo set, rompiendo el servicio de su rival de salida y consolidando con una derecha que parecía teledirigida. El 6-2 fue solamente el aviso de lo que vendría después, con un De Miñaur que se iba desinflando por las exigencias del partido. La bestia ya se había despertado y el grito de guerra de Alcaraz sonó con el 2-0 del tercer set, cuando ya tocaba con la punta de los dedos las semifinales. Y el resto es historia, a partir de aquí comenzó a disfrutar, sellando aquel 6-1 definitivo.

Alexander Zverev, próxima parada en el Open de Australia

Carlos Alcaraz se mete así en sus primeras semifinales en el Open de Australia. Cabe recordar que el título en Melbourne es la única pieza que le falta para completar la colección de Grand Slams, por lo que el murciano tendrá que centrar bien la cabeza si quiere ganarle a Zvenev, todo un experto en semifinales.

El alemán ha jugado cuatro semifinales del Open de Australia, llegando el año pasado la final en la que le ganó Jannik Sinner. Un duelo que requerirá la mejor versión de Carlos Alcaraz, que ha demostrado este año su versión más madura. Sobretodo en los dos últimos partidos, en los que ha barrido prácticamente a sus rivales. Pero el murciano sabe que tiene que tener cuidado con Zverev, tal y como explicó en la rueda de presa post-partido: ''Tengo que subir mi nivel. He visto a Sascha durante todo el torneo y ha jugado un gran tenis, sólido y agresivo, sacando bien. Tengo que estar listo. Me ganó entrenando antes del torneo''.