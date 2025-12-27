El héroe de la Copa Davis, sparring de lujo para Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sigue avanzando en su preparación para el 2026 y en estos últimos días del año está compartiendo entrenamientos con Pedro Martínez en Murcia

Carlos Alcaraz sigue viviendo su año de cambios y de cara a este 2026 está ultimando la preparación antes de marchar hacia el Open de Australia, previo paso por Corea del Sur. Y en estas primeras semanas a la órdenes de Samu López ha tenido grandes compañeros de entrenamiento en Murcia. En los inicios de la pretemporada fue Flavio Cobolli, un habitual de estas fechas, que aprovecha su amistad con el murciano para dejarse caer por el levante español y entrenar junto al número 1 del mundo. Antes lo hacía en la academia de Juan Carlos Ferrero en Villena y ahora en la del propio jugador murciano en El Palmar. No obstante, una vez que el transalpino volvió a su país, Alcaraz necesitaba otra raqueta para probarse y la ha encontrado en Pedro Martínez.

El valenciano está entrenando junto a un Carlos con el que guarda gran relación y que le permite subir el nivel de las pruebas antes de ir hacia el primer grande del año, donde ambos buscarán volver de Melbourne lo más tarde posible. El 18 de enero será el día en el que dé inicio el torneo 'aussie' y allí estará Alcaraz buscando cerrar el Grand Slam, algo para lo que está entrenando a conciencia junto a uno de los referentes actuales de la armada española.

Un año para soñar

Para Pedro Martínez entrenar estos días con Alcaraz supone una gran forma de empezar a preparar un año que puede ser de gran avance para él. A sus 28 años ahora mismo no pasa por su mejor momento, ocupando la posición 93 del ranking de la ATP. No obstante, el valenciano necesita mejorar y con tests como este puede empezar a gestar su avance para tratar de emular lo conseguido en los últimos años por Alejandro Davidovich o Jaume Munar, quienes estaban por detrás de él, pero tras un gran 2025 han conseguido crecer hasta superarle.

El gran momento de Martínez este pasada curso, y en el que se agarra para confirmar su nivel, es lo que hizo en septiembre en Marbella, cuando venció a Holger Rune, dando vida a una España superada y permitiendo que tras la victoria de Pablo Carreño en el quinto partido, los de David Ferrer se colaran en la final a 8. En ella también fue clave en el dobles, donde cada vez que tuvo que jugar demostró su mejora, lo que lleva a pensar en una posible intentona por buscar buenos resultados en la especialidad a lo largo del año.