Ferrero ataca de nuevo a la familia Alcaraz y a Samu López

El ya extécnico del murciano sigue concediendo entrevistas y no parece que vaya a quedarse con nada dentro. Ahora, ha profundizado aún más en las condiciones contractuales que le han impedido continuar con él

Muy resentido. Aunque intente con sus palabras mostrar lo contrario, el hecho de estar accediendo ahora mismo a todas las entrevistas que le están pidiendo es sinónimo de eso. Juan Carlos Ferrero parece que no quiere guardarse nada dentro de su ruptura con Carlos Alcaraz y, aunque lo está haciendo poco a poco, cada vez está profundizando más en el asunto que le ha llevado a firmar semejante 'divorcio'.

Sólo han pasado diez días y ya hablado hasta dos veces, alimentando aún más semejante bombazo. Tras sus declaraciones en el diario Marca, ahora ha sido en una entrevista en Radio Nacional Española donde el técnico valenciano ha vuelto a desahogarse. Porque lo necesita, porque está dolido y porque le va a costar asimilar esta nueva fase de su vida. Y es que dejar de ser el entrenador del número uno del mundo por culpa del entorno de este tiene que doler. Y mucho.

"Cada día que pasa se va asimilando un poco más. A pesar de la triste noticia para todos uno se va haciendo a la idea. La gente se ha dado cuenta del trabajo que se ha hecho y del legado que se deja, así que por esa parte me quedo tranquilo", ha recalcado.

En este sentido, ha confesado cuál fue el detonante de todo: "Se me mandó el nuevo contrato, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas, se lo hice saber y no se llegó a un acuerdo. Cuando volvimos de Bolonia no me imaginaba nada por los resultados que ha habido. No hemos tenido ninguna pelea durante todo el año ni con él ni con el entorno".

Y aunque Ferrero es el típico que rechaza las polémicas, si se expone a los micrófonos, al final, es humano y suelta 'cositas': "No había muchas cláusulas a mi favor en el contrato anterior. Yo soy fiel a mis valores, y había ciertas cosas que no he podido aceptar por cómo soy, y estoy satisfecho por esa parte. Cada unos somos de una manera y cuando sucede esto hay que aceptarlo".

Por el momento, ha dejado claro que necesita tiempo para volver a hablar con Carlos, pero asegura que su intención es retomar la amistad con él: "Alcaraz y yo no hemos hablado, creo que tiene que estar tranquilo para poder entrenar y que pase el tiempo para que se calmen las cosas. Más adelante me pondré en contacto con él para que esté todo bien".

Ferrero, algo dolido con Samu López también

Fue Juan Carlos Ferrero quien propuso la entrada de Samu López en el equipo y, ahora, este ha decidido quedarse junto al murciano para ejercer como primer entrenador. Algo que, evidentemente, duele también: "Cuando las relaciones son muy largas, se van desgastando, por eso la entrada de un segundo entrenador era tan importante para refrescar ideas. Esas semanas de descanso en las que estaba Samuel con él se aireaba todo, y a mí también me venía bien para volver con fuerza. Yo quiero que la relación con él siga siendo igual. Es verdad que al principio el hecho de que una de tus personas cercanas se quede en el equipo hay que asimilarlo. Tomará un poco de tiempo, pero a partir de ahí seguirá todo bien".

Pese a ello, le ve capacitado para seguir en dicho rol sin necesitad de nadie más: "Samuel tiene bastante experiencia como para estar solo entrenando a Carlos. Cuando pase un tiempo y lleve dos o tres años seguidos sin descansar, quizás se considere la entrada de un entrenador nuevo para que descanse".

El nuevo futuro de Juan Carlos Ferrero

Ya han corrido los primeros rumores sobre si podría regresar al circuito e, incluso, de si podría hacerlo entrenando a Jannik Sinner, máximo rival de Alcaraz. Ferrero, por si acaso, ha querido aclarar el estado en el que se encuentra ahora: "Después de 7 años largos quiero un descanso para reencontrar la motivación y la ilusión con algún nuevo proyecto que llegue. Ahora quiero disfrutar de la familia".